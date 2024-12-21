Moș Crăciun așteaptă scrisorile copiilor la Opera Iași

În această perioadă a anului, magia sărbătorilor de iarnă prinde viață la Opera Națională Română din Iași, unde tradiția întâlnirii sufletelor curate ale copiilor cu generozitatea lui Moș Crăciun continuă să inspire și să aducă bucurie. În fața impunătoarei clădiri, strălucind în lumina decorațiunilor de sărbătoare, o cutie specială așteaptă cu nerăbdare scrisorile pline de vise și dorințe ale celor mici.

Cutia fermecată din fața Operei

Până pe 23 decembrie, la ora 20:00, această cutie roșie, decorată cu motive de iarnă, devine o poartă simbolică spre lumea Moșului. Zeci de copii, însoțiți de părinți sau bunici, vin să depună scrisori cu gânduri pline de sinceritate. Pentru unii, acestea sunt cereri simple – o păpușă, o carte, poate un set de construcții. Pentru alții, scrisorile conțin dorințe profunde, scrise cu mânuțe tremurânde, despre sănătate, iubire sau împăcarea în familie.

Opera Iași aduce o notă culturală în această poveste. Moș Crăciun va oferi un cadou deosebit copilului cu cea mai emoționantă scrisoare: două invitații la spectacolul „Spărgătorul de nuci”, de Piotr Ilici Ceaikovski. Spectacolul, programat pentru 22 ianuarie 2025, promite o seară magică, unde muzica și dansul vor crea o experiență memorabilă pentru câștigător și persoana care îl va însoți.

„Am dorit să legăm această inițiativă de frumusețea artei lirice. Crăciunul nu este doar despre daruri materiale, ci și despre bucuria de a împărtăși emoții și de a trăi momente care ne îmbogățesc sufletele. Prin acest gest, încurajăm copiii să își exprime dorințele într-un mod creativ, să fie sinceri și să descopere farmecul artei”, au spus oficialii.

Bucuria celor mici și zâmbetele părinților

Într-o după-amiază de decembrie, mulțimea din fața cutiei devine o adevărată scenă a emoțiilor. Ana-Maria, o fetiță de 8 ani, se străduiește să își citească scrisoarea înainte de a o pune în cutie. „L-am rugat pe Moș Crăciun să îmi aducă un glob de zăpadă magic,” spune ea, iar mama ei adaugă cu un zâmbet: „Darul care ar însemna cel mai mult pentru noi este să o vedem fericită.”

Pe 24 decembrie, chiar în Ajunul Crăciunului, numele câștigătorului va fi publicat pe pagina de Facebook a Operei Iași. Momentul va aduce emoții și anticipare, iar pentru cel ales, vestea va fi un cadou special ce va rămâne în amintire pentru totdeauna.

Inițiativa Operei Iași reamintește tuturor de frumusețea spiritului Crăciunului: generozitatea, cultura și dorința de a face lumea mai frumoasă. Pentru copii, această cutie fermecată nu este doar un loc unde lasă scrisori, ci și o fereastră către o lume plină de posibilități și speranță.

Moș Crăciun îi așteaptă la Opera Iași, iar magia Crăciunului prinde viață cu fiecare scrisoare depusă. Ai scris și tu dorințele micuțului tău? Poate Moșul are pregătit un dar special chiar pentru el.

Maura ANGHEL