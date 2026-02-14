* Moșii de Iarnă nu sunt o „dată din calendar”, ci o formă de legătură * în sâmbăta de pomenire, comunitatea se strânge în jurul unor gesturi vechi – pomelnic, lumânare, colivă, colac – și le dă un sens mereu actual: să nu-i lași pe cei plecați să dispară din povestea ta * ca în fiecare an, tradițiile se văd cel mai limpede în lucrurile mici, făcute fără zgomot: nume rostite la slujbă, pachete împărțite „de suflet”, și o liniște care nu e doar tristețe, ci și împăcare.

Moșii de Iarnă sunt una dintre cele mai importante zile de pomenire din calendarul ortodox. Nu e o sărbătoare „cu veselie”, dar nici o zi numai a absenței. În realitate, este un moment în care oamenii își regăsesc, pentru câteva ore, reflexul de a fi împreună: își amintesc, se roagă, dau mai departe. În biserici, rânduiala e simplă și așezată: Sfânta Liturghie, apoi slujba de pomenire, iar în jurul lor – pomelnicele cu nume, lumânările aprinse, coliva și darurile aduse pentru cei adormiți. Nu lista contează, ci sensul: pomenirea nu se reduce la un pachet, ci începe cu rugăciunea și se continuă cu un gest de milostenie.

În multe familii, pomană înseamnă colivă și colac, vin pentru rânduială și lumânări, la care se adaugă mâncare gătită sau alimente, după obiceiul locului și după posibilități. Uneori se dă și un vas, o cană sau o farfurie, tocmai pentru ideea de „folosință”, ca darul să nu fie doar simbolic, ci și practic. Există însă, tot mai des, și variante mai moderne, fără să fie mai puțin „tradiționale” în fond: pachete cu alimente neperisabile, produse de igienă, sau o donație discretă către cineva care are nevoie. Tradiția nu se rupe când se adaptează; se rupe când devine formalitate.

De la o regiune la alta, Moșii arată diferit la suprafață, dar păstrează aceeași inimă. În unele locuri, accentul cade pe colaci împletiți, în altele pe mâncare caldă, în altele pe pachete mai simple, dar întotdeauna apare lumânarea – semnul că pomenirea nu e uitare, ci prezență. Pentru mulți oameni, gestul de a pune un nume pe pomelnic e mai puternic decât orice cuvânt: e o asumare, o promisiune tăcută că omul acela a contat și că încă mai contează.

În ultimii ani, se vede tot mai clar și o schimbare de ton: mai multă grijă față de risipă și mai puțină nevoie de „a impresiona”. Poate și pentru că vremurile au devenit mai scumpe, poate și pentru că oamenii obosesc de presiuni sociale, dar ideea se așază mai limpede: mai bine puțin și cu rost decât mult și aruncat. Moșii de Iarnă nu sunt o competiție, nici un test de generozitate „la vedere”. Sunt, mai degrabă, un exercițiu de măsură: să faci bine fără ostentație, să dai fără să te compari, să-ți amintești fără să te pierzi în regrete.

În fond, tradițiile de Moși rezistă tocmai pentru că răspund unei nevoi simple: aceea de a păstra o punte. O punte între generații, între cei de azi și cei de ieri, între numele rostite și oamenii care le poartă în suflet. Iar când pomenirea se transformă, măcar pentru o zi, în grijă pentru altcineva, atunci memoria nu rămâne doar în trecut, ci lucrează în prezent. Tania DAMIAN