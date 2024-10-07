Mobilizare generală. Încep Sărbătorile Iașului!

Autorităţile estimează că, în perioada 8-15 octombrie, aproximativ 300.000 de persoane din ţară şi din străinătate vor veni la Iaşi pentru a lua parte la pelerinajul organizat cu prilejul prăznuirii hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Primii pelerini care vor veni la Iaşi vor fi cei din Voluntari. Deja a a fost anunţată sosirea a 121 de autocare.

Se aștaptă prezența la Iași a 7-8.000 de pelerini doar din Voluntari. Toate structurile din cadrul MAI au analizat foarte bine situaţiile care s-ar putea produce odată cu venirea pelerinilor la Iaşi, dar şi situaţiile legate de trafic, anumite restricţii de circulaţie care se vor impune în această zonă a Catedralei Mitropolitane. „Vom fi la datorie 24 de ore din 24 în vederea asigurării unui climat de siguranţă pentru toate persoanele prezente în aceste zile de sărbătoare la pelerinaj, prevenirea oricăror incidente ce pot perturba buna desfăşurare a manifestărilor religioase, acordarea de sprijin persoanelor care vor avea nevoie de asistenţă medicală, precum şi deplasarea în siguranţă a tuturor persoanelor în zonele adiacente Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, fără a se bloca căile de comunicaţie rutieră”, a spus Felix Guzgă, prefectul judeţului.

Centrul orașului, blocat

Pentru a fi evitate busculadele din zona centrală şi semicentrală a Iaşiului, autorităţile locale vor închide, sau restricţiona, circulaţia pe străzile din preajma Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, pentru a fi realizat un culoar unic de acces destinat pelerinilor, pe traseul Catedrala Mitropolitană - str Arhitect G.M. Cantacuzino - str Iordache Lozonschi - str Cloşca - str Petru Movilă - str Uzinei - str Morilor - str Alexandru Ipsilanti Vodă - str Sfântul Andrei - str Iancu Bacalu - Blud Regele Ferdinand I al României.

Pentru a evita producerea de evenimente nedorite, reprezentanţii Poliţiei şi Jandarmeriei Iaşi recomandă atât pelerinilor cât şi ieşenilor să manifeste răbdare şi înţelegere faţă de măsurile luate de organizatori cu privire la regulile de acces în zonele respective.

Ca în fiecare an, în apropierea Mitropoliei vor fi amplasate corturi unde pelerinii cu probleme de sănătate pot prim ajutor din partea. Echipe medicale de la Ambulanţă, SMURD şi Crucea Roşie vor asigura permanenţa.

Cu toate acestea, şefa UPU-SMURD Iaşi, dr Diana Cimpoeşu, recomandă pelerinilor să fie atenţi la copii şi persoanele vârstnice care vin în pelerinaj la Iaşi. „Persoanelor care au probleme grave de sănătate şi care doresc să se roage la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi care au nevoie constantă de îngrijire medicală, recomandăm să nu călătorească neînsoţiţi şi să se informeze înainte de începerea pelerinajului cu privire la gradul de solicitare al serviciilor medicale de urgenţă din municipiul Iaşi”, a spus dr. Diana Cimpoeşu.

Jandarmi din Brașov, detașați în capitala Moldovei

În această perioadă, în sprijinul poliţiştilor şi jandarmilor din Iaşi va veni Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” din Bacău, urmând a fi detașați chiar și jandarmi din Braşov. „Suntem în procesul de pregătire a evenimentelor. Forţele din cadrul Grupării de Jandarmerie Mobilă Bacău vor veni la Iaşi gradual, începând de luni seara, pentru a primi pelerinii din Voluntari, urmând ca în ziua de vineri să funcţionăm la întreaga capacitate. Vom primi şi sprijinul unei alte unităţi din zona de responsabilitate din Braşov. Până pe 15 (octombrie - n.r) vom asigura dispozitive în sistem integrat împreună cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Iaşi, şi alte instituţii din municipiul şi judeţul Iaşi”, a spus generalul Ion Sandu, comandantul Grupării de Jandarmerie Mobilă Bacău.

În zonele în care se vor afla pelerinii vor fi şi jandarmi şi poliţişti. Ei vor asigura ordinea publică, dar vor sta la dispoziţia celor au nevoie de sprijin şi îndrumare.

Manifestări tradiționale

Municipalitatea organizează în perioada 10–15 octombrie și o serie de manifestări comerciale tradiționale: Târgul de Toamnă – bulevardul și pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt; Târgul de blănuri - Esplanada Costache Negri și Esplanada Hala Centrală; Sărbătoarea Vinului - Hala Centrală; Parcul de Distracții – Ștrandul Municipal.

La acestea se adaugă: Ceaiul pelerinilor - 11- 15 octombrie; Spectacole în cartiere (Tătărași – Esplanada Oancea și Alexandru cel Bun – Piața Voievozilor); Masa pelerinilor - 14 octombrie; Seara Valorilor (Palatul Roznovanu) - 14 octombrie.

În încheierea Sărbătorilor Iași, pe 18 octombrie, de la ora 19, în Piața Palatului Culturii vor urca pe scenă cei 3 Tenori Ieșeni, alături de legendara trupă Holograf, Nico, Luminița Anghel, Raluca Știrbăț și maestrul Daniel Jinga, acompaniați de Corul Marii Uniri, Corul de Copii al Municipiului Iași și Brigada 15 Mecanizată „Podul Înalt”. Laura RADU, Maria STANCU