Moldova dă lecții Capitalei! Regiunea ignorată de stat produce giganții economiei românești

* explozie economică în Nord-Est: 8 din 10 mari companii sunt românești * Bucureștiul trăiește din multinaționale * o ironie amară: Moldova construiește autostrăzile României, dar nu le are pe ale ei * concluzia unui studio recent: acolo unde statul a lipsit și investitorii străini au întârziat, antreprenorii români au devenit mai puternici

În timp ce Bucureștiul se laudă cu turnuri de sticlă și sedii de corporații străine, Moldova construiește în tăcere adevărata economie a României. Fără autostrăzi, fără sprijin guvernamental, fără investitori „strategici”. Doar cu antreprenori locali care au crescut afaceri de miliarde din nimic.

O analiză explozivă realizată de PwC România (una dintre cele mai importante firme de consultanță din România) aruncă în aer toate clișeele: regiunea Nord-Est este campioana absolută a capitalului românesc, cu o pondere uriașă de 80% companii autohtone în topul celor mai mari 5.000 de firme din țară.

Cu cuvinte mai puține, dar direct spus, Moldova bate Bucureștiul.

Nord-Estul nu doar că rezistă, ci domină. 318 companii din Top 5.000, afaceri de 75,9 miliarde de lei și aproape 70.000 de locuri de muncă. În centrul acestui fenomen economic stau Iașul și Bacăul, două județe care țin economia Moldovei pe umeri, în timp ce Guvernul promite autostrăzi de peste 20 de ani.

Moldova nu mai este doar o pepinieră de forță de muncă ieftină. Este fabrica de campioni economici ai României.

Patru dintre cele mai mari zece companii antreprenoriale românești au sediul în Moldova: Dedeman, liderul absolut al pieței de bricolaj, UMB Spedition, SA&PE Construct și Tehnostrade, coloana vertebrală a autostrăzilor României. Toate, înregistrate în Bacău.

O ironie amară: Moldova construiește autostrăzile României, dar nu le are pe ale ei.

În timp ce Moldova, Dobrogea și Oltenia au peste 75% capital românesc, București-Ilfov și Vestul țării sunt capturate de capitalul străin.

Capitala are multe firme, multe cifre și multe sedii elegante, dar puțină economie românească reală. Vestul, cu Timișul în frunte, depinde aproape total de multinaționale.

Concluzia PwC este devastatoare: acolo unde statul a lipsit și investitorii străini au întârziat, antreprenorii români au devenit mai puternici.

Nord-Estul este a doua regiune din România la comerț antreprenorial, domină sectorul construcțiilor, cu 50 de companii și afaceri de 21,4 miliarde de lei, este pe podium și la industria prelucrătoare. Cu alte cuvinte, nu doar supraviețuire, ci performanță economică pură.

Compania PwC avertizează că A7 și A8 vor deschide Moldova către capitalul străin. Vor veni investiții, cu siguranță, dar rămâne de văzut dacă ele vor întări economia locală sau doar vor prelua ce au construit antreprenorii moldoveni în 30 de ani de abandon.

Până la un răspuns definitive, rămâne miracolul din această parte a țării: Moldova nu mai e provincia săracă din discursurile politice. Moldova a devenit regiunea care a demonstrat că România poate crește și fără București.

Daniel BACIU