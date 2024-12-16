Momentul în care un tânăr intră violent cu mașina într-un cap de pod. Șoferul a fost transportat la spital

Un șofer din județul Vaslui a ajuns la spital, sâmbătă, după ce a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un cap de pod. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Evenimentul rutier s-a produs sâmbătă, 14 decembrie, pe drumul național DN24, în localitatea Muntenii de Jos (Vaslui). În urma impactului, tânărul șofer, în vârstă de 21 de ani, din comuna Roșiești, a fost rănit la braț. Din filmare se vede cum șoferul iese din mașină și își pune mâinile în cap.

n cele din urmă, bărbatul a fost transportat la spital unde a fost supus unei intervenții chirurgicale, din cauza că avea antebrațul rupt.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui a fost sesizat, prin apel automat de tip eCall, cu privire la producerea accidentului.

„Procedând la efectuarea de verificări, polițiștii Serviciului Rutier au stabilit că un autoturism, înmatriculat în municipiul București, condus de către un tânăr de 21 de ani, din comuna Roșiești, județul Vaslui, care se deplasa din direcția Crasna către Vaslui, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un cap de pod, aflat pe același sens de mers”, a transmis IPJ Vaslui.

Tânărul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.