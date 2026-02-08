Monorail Iași - studiul-cheie se semnează pe 26 februarie

* cel mai surprinzător element al acestui proiect este sprijinul din mediul privat - mai mulți oameni de afaceri importanți din Iași, chiar și un parlamentar, și-au exprimat dorința de a contribui financiar la realizarea Studiului de Prefezabilitate * „Toți cei cu care am discutat au spus același lucru: vrem să întoarcem ceva orașului în care ne-am dezvoltat”, susține Cătălin Urtoi, inițiatorul proiectului * este un semnal rar și puternic, într-un oraș obișnuit mai degrabă cu promisiuni politice decât cu investiții private în proiecte publice majore

Iașul se află în fața unui moment istoric, unul dintre acele rare praguri care pot redesena viitorul unui oraș pentru următoarele decenii. Un proiect considerat de inițiatori revoluționar, verde și fără precedent în România prinde contur: Monorail Iași, sistemul de transport suspendat care ar putea rezolva, în câțiva ani, coșmarul traficului din zona metropolitană și din marile cartiere ale orașului.

La baza acestui demers se află asociația civică HaiCaSePoate, iar motorul proiectului este Cătălin Urtoi, inițiator și coordonator al Comisiei de monitorizare a Studiului de Prefezabilitate Monorail Iași. Acesta susține că Iașul are șansa reală să devină primul oraș din România care implementează un asemenea sistem de transport urban al viitorului. „Acest proiect poate deveni, în maximum 10 ani, unicat în România, iar Iașul poate intra în rândul marilor orașe ale lumii care au implementat soluții moderne, curate și eficiente de mobilitate urbană”, afirmă Urtoi.

Monorail Iași este descris drept un proiect verde sută la sută, fără emisii poluante, aliniat perfect strategiilor europene privind mobilitatea durabilă. Mai mult, inițiatorii spun că acesta ar putea fi finanțat prin viitorul program multianual 2028–2034 al Comisiei Europene, ceea ce ar aduce sute de milioane de euro în infrastructura Iașului.

Dar pentru a ajunge acolo, primul pas este unul esențial și inevitabil: Studiul de Prefezabilitate – documentul care decide dacă visul poate deveni realitate.

Studiul va fi donat statului român

De luni întregi, spațiul public a fost scena unor dezbateri aprinse: este sau nu necesar un Studiu de Prefezabilitate? Merită o asociație civică să investească o sumă uriașă – aproximativ 200.000 de euro, fără TVA – într-un astfel de document? Răspunsul, spun inițiatorii, este fără echivoc: DA, este obligatoriu.

Legislația este clară și nu lasă loc de interpretări. HG 907/2016, coroborată cu Legea 500/2002, Legea 273/2006 și procedurile Ministerului Finanțelor (OUG 88/2013), stabilește că proiectele cu o valoare estimată de peste 100 de milioane de lei sunt considerate investiții publice semnificative, iar fundamentarea lor printr-un Studiu de Prefezabilitate devine o obligație.

Cu alte cuvinte, fără acest studiu, Monorail Iași ar rămâne doar o promisiune pe hârtie.

Un detaliu care a atras atenția și a stârnit reacții puternice: Studiul de Prefezabilitate nu va rămâne la asociație. După finalizare, documentul va fi donat gratuit către Primăria Municipiului Iași și Consiliul Județean Iași, pentru a fi preluat și dus mai departe în circuitul administrativ.

De aici, drumul este deja trasat: Studiu de Fezabilitate + Acord de Mediu (finanțabile din fonduri europene, cu finalizare estimată în 2029–2030), apoi Hotărâre de Guvern pentru indicatorii tehnico-economici ți, în final, Proiectare și execuție, cu posibilitatea ca un prim tronson de aproximativ 30 de kilometri să fie gata în jurul anului 2035.

Oamenii de afaceri din Iași intră în joc

Poate cel mai surprinzător element al acestui proiect este sprijinul din mediul privat. Cătălin Urtoi afirmă că mai mulți oameni de afaceri importanți din Iași și-au exprimat dorința de a contribui financiar la realizarea Studiului de Prefezabilitate. „Toți cei cu care am discutat au spus același lucru: vrem să întoarcem ceva orașului în care ne-am dezvoltat”, susține coordonatorul proiectului.

Este un semnal rar și puternic, într-un oraș obișnuit mai degrabă cu promisiuni politice decât cu investiții private în proiecte publice majore.

Ca și cum tabloul nu ar fi fost deja suficient de exploziv, inițiatorul proiectului a mai făcut o dezvăluire: un deputat de Iași și-a anunțat intenția clară de a contribui financiar la realizarea Studiului de Prefezabilitate. Este primul politician ieșean care face un astfel de gest concret.

Numele acestuia urmează să fie făcut public după semnarea contractului, cu acordul său.

Momentul decisiv se apropie rapid. Contractul pentru Studiul de Prefezabilitate Monorail Iași urmează să fie semnat pe 26 februarie 2026. Inițial, semnarea era programată pentru 24 ianuarie, însă evenimentele legate de Ziua Unirii și necesitatea unei proceduri de ofertare au impus reprogramarea.

Până atunci, Iașul fierbe. Susținători, sceptici, critici și visători privesc spre același punct: un proiect care promite să scoată orașul din trecut și să-l urce, la propriu, pe șinele viitorului.

Daniel BACIU