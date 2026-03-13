Motorina de 9 lei lovește Iașul: economia intră în zona de pericol

Vineri, 13 martie, șoferii din Iași au primit o veste care îi face să strângă din dinți la fiecare alimentare: motorina a depășit pragul de 9 lei pe litru, un nivel psihologic care nu a mai fost atins de aproape patru ani.

În stațiile OMV din municipiu, prețul motorinei a urcat până la 9,03 lei/l, în timp ce benzina a ajuns la aproximativ 8,57 lei/l. Creșterea reaprinde temerile legate de un nou val de scumpiri care ar putea lovi întreaga economie locală și națională.

Prima dată după aproape patru ani

Ultima dată când motorina a depășit pragul de 9 lei/l s-a întâmplat în vara anului 2022, în plină criză energetică globală.

Pe 7 iunie 2022, prețul ajunsese la 9,01 lei/l, iar doar câteva zile mai târziu, pe 18 iunie, a atins un vârf dramatic de 9,24 lei/l. După acel moment, piața s-a relaxat rapid, iar prețul a scăzut cu aproape 1 leu pe litru într-o singură lună.

Astăzi însă, contextul economic și geopolitic este mult mai tensionat.

Creșterea accelerată a carburanților este strâns legată de evoluțiile de pe piața internațională a petrolului.

Tensiunile și conflictul militar din Orientul Mijlociu au provocat un nou val de incertitudine pe piețele energetice, iar prețul barilului a început din nou să urce.

Pe piața globală, referința principală este petrolul de tip Brent crude oil, iar orice creștere a acestuia se reflectă rapid în costurile carburanților din România.

Economiștii avertizează că, dacă trendul ascendent al petrolului continuă, România ar putea ajunge din nou la niveluri record ale carburanților.

Pragul psihologic de 10 lei pe litru de motorină, considerat până recent aproape imposibil, începe să fie din ce în ce mai des invocat în analizele pieței.

Un asemenea nivel ar putea produce un adevărat șoc economic. Motorina este combustibilul principal pentru transportul de marfă, agricultură și logistică, iar orice scumpire se transmite în lanț: costuri mai mari pentru transport, prețuri mai ridicate în magazine, servicii mai scumpe, presiune suplimentară asupra inflației.

În final, toate aceste majorări ajung să fie suportate de populație.

Statul intervine doar pentru transportatori

În fața noilor scumpiri, statul intervine pentru prima dată în actuala criză a carburanților. Totuși, măsurile sunt considerate de mulți specialiști întârziate și insuficiente.

Sprijinul este acordat, deocamdată, doar transportatorilor și companiilor din sectorul logistic. Subvenția pentru motorină crește de la 60 de bani pe litru la 85 de bani pe litru, ceea ce înseamnă o majorare a sprijinului cu 20 de bani.

Măsura se adresează companiilor de distribuție și logistică, dar și producătorilor și exportatorilor, care depind masiv de transportul rutier.

Potrivit estimărilor, aproximativ 6.200 de firme vor beneficia de această subvenție.

În timp ce transportatorii primesc sprijin pentru motorina cumpărată, milioane de șoferi obișnuiți trebuie să suporte singuri scumpirile.

Pentru mulți ieșeni care folosesc zilnic mașina pentru navetă sau activități profesionale, creșterea prețului carburanților înseamnă cheltuieli lunare tot mai mari.