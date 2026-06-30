Motorina, la un pas de o scumpire de 36 de bani! Benzina ar putea rezerva surpriza

* de la miezul nopții, România intră într-o zi decisivă pentru prețurile carburanților * deprecierea leului față de dolar și eliminarea măsurilor fiscale ar putea anula mare parte din avantajele aduse de ieftinirea petrolului * la Iași, prețul motorinei variază între 9,18 și 9,24 lei/l, iar cel al benzinei, între 8,62 și 8,68 lei/l

Ultimele ore înainte de 1 iulie sunt decisive pentru milioane de șoferi români. După trei luni în care statul a ținut sub control piața carburanților prin măsuri excepționale, totul este pe cale să se schimbe. Dacă Guvernul sau Parlamentul nu intervin în ultimul moment, de la miezul nopții expiră starea de criză instituită pe piața carburanților, iar efectele s-ar putea vedea imediat pe panourile luminoase ale benzinăriilor din întreaga țară.

Primele estimări nu sunt deloc liniștitoare

Specialiștii din domeniu avertizează că motorina ar putea să se scumpească instantaneu cu aproximativ 36 de bani pe litru, odată cu eliminarea facilității privind acciza redusă. Pentru transportatori, agricultori și milioanele de români care alimentează zilnic cu motorină, vestea ar însemna o nouă lovitură financiară într-o perioadă în care costurile de trai sunt deja la cote ridicate.

În schimb, situația benzinei este mult mai complicată. Deși, teoretic, prețul ar putea rămâne aproape neschimbat, există și posibilitatea unei ieftiniri ușoare. Explicația este simplă: odată cu expirarea mecanismului de plafonare a marjelor comerciale, distribuitorii vor putea reveni la sistemul clasic de calcul al prețurilor, bazat pe evoluția cotațiilor internaționale și a cursului valutar.

Cum prețul petrolului Brent a revenit în ultimele zile la niveluri apropiate de cele de dinaintea conflictului din Golful Persic, iar cotațiile produselor petroliere au coborât semnificativ față de maximele istorice din primăvară, unele companii ar putea decide să reducă parțial prețurile pentru benzină, compensând astfel eliminarea restricțiilor.

Deprecierea leului față de dolar și eliminarea măsurilor fiscale, decisive

Până acum însă, piața a funcționat după reguli complet diferite. În perioada stării de criză, distribuitorii au avut adaosurile comerciale limitate la nivelul anului trecut, iar modificările de preț au fost strict controlate, fiind permise o singură dată pe zi. Totodată, acciza la motorină a fost redusă cu 30 de bani pe litru, ceea ce a însemnat un avantaj de aproximativ 36 de bani în prețul final achitat de șoferi.

Aceste măsuri au fost introduse în plină criză energetică provocată de conflictul din Golful Persic, când blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz a aruncat piața mondială a petrolului într-un adevărat haos.

În doar câteva săptămâni, petrolul Brent urcase până la 120 de dolari pe baril, iar cotațiile carburanților atinseseră niveluri fără precedent, alimentând temerile privind o explozie generalizată a prețurilor.

Astăzi însă, tabloul este diferit. Petrolul Brent se tranzacționează în jurul valorii de 73 de dolari pe baril, iar cotațiile Platt's Med pentru benzină și motorină au coborât mult sub maximele înregistrate în timpul crizei. Cu toate acestea, deprecierea leului față de dolar și eliminarea măsurilor fiscale ar putea anula mare parte din avantajele aduse de ieftinirea petrolului.

Surpriza de la miezul nopții

În prezent, benzina se vinde în România cu aproximativ 8,60 lei pe litru, iar motorina depășește 9,20 lei pe litru, niveluri care plasează țara noastră în zona mediană a clasamentului european. Chiar și așa, orice majorare a prețului motorinei se transmite rapid în întreaga economie, de la transportul mărfurilor și costurile logistice până la prețurile alimentelor și ale serviciilor.

Toate privirile sunt acum îndreptate spre marile companii petroliere și spre autorități. Decizia care va fi luată în următoarele ore poate schimba radical costurile suportate de milioane de români. Dacă măsurile de criză expiră fără a fi prelungite, miezul nopții poate deveni momentul în care șoferii vor descoperi că fiecare alimentare îi costă mai mult. Dacă, în schimb, distribuitorii vor ține cont de scăderea cotațiilor internaționale, surpriza ar putea fi ceva mai puțin dureroasă decât se tem acum consumatorii.

Daniel BACIU