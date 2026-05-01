Motorina se apropie de 10 lei/litru, benzina – de 9 lei!

* la Iași, astăzi, 1 mai 2016, cea mai ieftină motorină se vindea în stațiile OMV și Rompetrol – 9,67 lei/litru. La Socar – 9,69 lei/l, Petrom – 9,73 lei/l, Lukoil – 9,79 lei/l * la benzină, cel mai mic preț se regăsește în OMV – 8,82 lei/l, urmate de Petrom – 8,92 lei/l, Rompetrol – 8,98 lei/l, Socar și Lukoil – 8,99 lei/l

Valul de scumpiri lovește din nou fără avertisment. Benzina se apropie amenințător de 9 lei pe litru, iar motorina urcă accelerat spre 10 lei, transformând fiecare drum într-un calcul tot mai apăsător pentru șoferii din România.

În spatele acestor creșteri nu stă un simplu joc de piață, ci o criză globală în plină desfășurare. Blocajele din Strâmtoarea Ormuz și tensiunile din Orientul Mijlociu au aruncat din nou piața petrolului în aer, împingând barilul de Brent peste 125 de dolari. De aici, efectul este inevitabil: șocul se transferă direct la pompă.

În benzinării, cifrele vorbesc de la sine: aproape 9 lei pentru benzina standard, peste 9,50 pentru cea premium, în timp ce motorina depășește deja praguri istorice.

În doar un an, creșterile de până la 18% au transformat alimentarea dintr-un gest banal într-o presiune constantă asupra bugetelor.

Dar adevărata problemă nu este doar costul direct. Carburanții sunt motorul întregii economii. Când ei se scumpesc, totul urmează același drum: transportul, alimentele, serviciile. Inflația este alimentată din nou, iar lanțul scumpirilor devine imposibil de oprit.

Deciziile OPEC+, deprecierea monedei naționale și instabilitatea globală creează un cocktail economic periculos, în care fiecare element amplifică presiunea asupra consumatorului.

Pentru șoferi, realitatea devine tot mai dură: mai puține drumuri, mai multă grijă la consum, poate chiar renunțarea la mașină pentru deplasările scurte. Iar pentru economie, semnalul este clar – urmează un nou val de scumpiri în lanț.