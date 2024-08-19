Municipalitatea vrea să construiască o parcare uriașă în capăt CUG

* reprezentanții Primăriei lucrează în acest moment la un plan de măsuri care are în vedere fluidizarea circulaţiei în oraş, cu atât mai mult cu cât în mai puțin de trei săptămâni va începe școala

În urma propunerilor venite din partea ieșenilor, privind creșterea siguranței în ceea ce privește circulația pe drumurile publice, municipalitatea anunță că în perioada următoare va monta oglinzi de trafic în zona bretelelor de ieșire de pe pasajul Nicolina și în intersecția dintre strada Vămășoaia cu strada Lotrului. „Oglinzile rutiere vor contribui la îmbunătățirea vizibilității șoferilor care trec prin zonele respective, dar și a bicicliștilor, pietonilor și a celorlalți participanți la trafic”, au transmis reprezentanții Primăriei.

Aceștia au precizat că printre alte măsuri care au în vedere o mai mare fluență a traficului în municipiu se numără realizarea de parcări păzite şi gratuite la intrarea în oraș, generalizarea circulaţiei autobuzelor pe calea de rulare a tramvaiului, precum şi crearea de noi parcări în zonele rezidenţiale. „Circulaţia auto la orele de vârf în principalele puncte din oraş a fost, în ultimele săptămâni, una mai lejeră, datorită faptului că elevii sunt în vacanţă. Pornind de la acest lucru, municipalitatea lucrează în acest moment la un plan de măsuri care are în vedere fluidizarea circulaţiei în oraş, cu atât mai mult cu cât în mai puțin de trei săptămâni va începe școala”, afirmă reprezentanții municipalității.

În ceea ce privește parcările păzite şi gratuite amenajate la intrările în oraş, autoritățile locale consideră că acestea ar putea reprezenta o soluție pentru decongestioanrea traficului din oraș, mai ales în apropierea marilor intersecții. „În majoritatea ţărilor europene există astfel de parcări, în care şoferii îşi lasă maşinile, urmând să se deplaseze în oraş cu ajutorul mijloacelor de transport în comun”, susțin reprezentanții autorităților locale, care spun că o astfel de parcare urmează să fie amenajată în cel mai scurt timp în capăt CUG. Edi MACRI