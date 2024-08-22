Municipiul Iași, punct de atracție pentru cerșetori

* „Cetățenii întrețin acest fenomen. Este o muncă zilnică, nu este zi să nu ne ocupă de acest fenomen, fie în centrul Iașului sau în alte zone ale orașului. A mai scăzut numărul cerșetorilor veniți de peste Prut, nu prea mai avem, dar sunt mulți din județul Iași sau din alte localități din România”, a declarat Liviu Zanfirescu, șeful Poliției Locale Iași

Iașul, unul dintre cele mai mari și importante orașe ale țării, a devenit, în ultimii ani, un important punct de atracție pentru cerșetori. În cele mai importante locuri din oraș există persoane care apelează la mila trecătorilor, în ciuda eforturilor făcute de Poliția Locală. La un moment dat, orașul s-a confruntat și cu un val de cerșetori veniți din Republica Moldova, dar acest fenomen aproape că a dispărut, susține Liviu Zanfirescu, șeful Poliției Locale Iași. În schimb, în centrul orașului continuă să apară oameni din mai multe localități ale țării, care încearcă să profite de mila trecătorilor. „Problema cerșetorilor există în continuare, întrucât cetățenii întrețin acest fenomen. Este o muncă zilnică, nu este zi să nu ne ocupă de acest fenomen, fie în centrul Iașului sau în alte zone ale orașului. A mai scăzut numărul cerșetorilor veniți de peste Prut, nu prea mai avem, dar sunt mulți din județul Iași sau din alte localități din România”, a declarat Liviu Zanfirescu, șeful Poliției Locale Iași.

Conform oamenilor legii, există și un motiv concret pentru care Iașul este un adevărat punct de interes pentru cerșetori. Capitala Moldovei găzduiește foarte multe biserici și mănăstiri importante, care sunt vizitate, în fiecare zi, de sute de turiști și locuitori ai orașului. Astfel, aceste locuri au devenit adevărate locuri de muncă pentru cerșetorii care încearcă să obțină bani din partea credincioșilor. „Zona noastră, municipiul Iași, are foarte multe biserici, iar credincioșii oferă ajutor. Această formă de ajutor nu este una bună. Acest ajutor vine către o categorie socială din care mulți sunt apți de muncă, dar nu vor. Aleg să cerșească. Astfel, acest fenomen există și din cauza noastră, pentru că îl alimentăm zilnic. Dacă noi nu oferim, nu mai există cerșetori. Dar, când alegem să oferim, ei există”, a mai spus Liviu Zanfirescu.

De-a lungul timpului, polițiștii ieșeni au identificat foarte multe persoane care apelau la mila trecătorilor. Cei mai mulți dintre cerșetori aleg să se poziționeze în centrul Iașului, în zonele foarte tranzitate și aglomerate. Totodată, oamenii legii au identificat și persoane care mimau un handicap, pentru a-i impresiona pe trecători și pentru a obține, mai ușor, bani sau alte lucruri din partea acestora. Cristian ANDREI