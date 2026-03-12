Muzeele „Mihail Sadoveanu” și „Constantin Negruzzi”, mai aproape de restaurare

Două dintre cele mai importante obiective culturale din județul Iași fac un nou pas spre restaurare și reabilitare. Consiliul Județean Iași a alocat suma de 194.000 de lei pentru realizarea documentațiilor tehnice necesare lucrărilor de intervenție la Muzeul „Mihail Sadoveanu” din Iași și Muzeul „Constantin Negruzzi” din localitatea Hermeziu.

Fondurile provin din excedentul bugetului județului Iași, iar banii vor fi direcționați către Muzeul Național al Literaturii Române Iași, instituția care administrează cele două obiective culturale.

Inițiativa vine în contextul derulării unor proiecte culturale finanțate prin programul european INTERREG VI NEXT România–Republica Moldova 2021‑2027, în cadrul cărora județul Iași are rol de lider.

Primul proiect, intitulat „IS HI interactive culture”, a fost semnat la 24 iunie 2025, având ca partener Consiliul Raional Hâncești din Republica Moldova. În cadrul acestuia sunt incluse lucrările de reabilitare și restaurare ale Muzeului „Mihail Sadoveanu”, considerate indicator de realizare al proiectului.

Al doilea proiect, „CBC – Routes to cultural roots”, semnat la 24 iulie 2025, are ca partener Consiliul Raional Fălești și vizează reabilitarea Muzeului „Constantin Negruzzi” din Hermeziu, locul în care a trăit și a creat unul dintre marii scriitori ai literaturii române.

Studii și expertize realizate încă din 2023

Pentru pregătirea lucrărilor de restaurare, încă din 2023 au fost contractate mai multe servicii specializate: expertize tehnice pentru clădirile muzeelor, studii de parament și studii biologice pentru conservarea structurii monumentelor, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI).

Suma alocată va acoperi realizarea documentațiilor tehnice pentru autorizarea lucrărilor (D.T.A.C.), împărțită astfel: 115.000 lei pentru documentația de restaurare a Muzeul „Mihail Sadoveanu” din Iași, 79.000 lei pentru documentația de restaurare a Muzeul „Constantin Negruzzi” din Hermeziu.

Documentațiile sunt necesare pentru obținerea autorizației de construire, etapă obligatorie care trebuie îndeplinită în termen de șase luni de la semnarea contractelor de finanțare.

Prin aceste proiecte, autoritățile județene urmăresc conservarea și valorificarea patrimoniului literar al Moldovei, două dintre casele memoriale dedicate unor figuri fundamentale ale literaturii române.

Reabilitarea muzeelor ar urma să transforme aceste spații în centre culturale interactive, integrate în circuite turistice și educaționale comune între România și Republica Moldova. Carmen DEACONU