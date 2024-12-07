Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni va fi restaurat în cadrul proiectului „Temelii culturale”



Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni (județul Iași) din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași este unul dintre cele 14 obiective culturale și istorice de importanță națională și europeană, cuprinse în proiectul de investiții „Temelii culturale”, pentru care Guvernul a aprobat, recent, finanțarea necesară modernizării și reabilitării.

Acordul de principiu pentru contractarea unui împrumut de 140 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) pentru acest proiect, cu un buget total estimat la 280 de milioane de euro, diferența de finanțare fiind asigurată de statul român.

„Mulțumim doamnei ministru Raluca Turcan, pentru implicare și ajutor, mulțumim specialiștilor de la Unitatea de Management a Proiectului – UMP – Ministerul Culturii, alături de care am început demersurile pentru a reda comunității acest important obiectiv istoric aflat în județul Iași! După o serie de vizite de lucru, nota conceptuală și tema de proiectare privind restaurarea și punerea în valoare a acestui monument sunt aproape de finalizare și suntem încântați să anunțăm că Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni își va primi, în curând, publicul într-un spațiu modern și reabilitat”, afirmă Andrei Apreotesei, manager al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni, construit pentru a proteja o necropolă tumulară geto-dacică din secolul IV î.H., este parte a Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Printre obiectivele incluse în acest proiect de investiții se regăsesc, de asemenea, construirea sălii de spectacole a Operei Naționale Române din Iași și restaurarea și punerea în valoare a domeniului (casa-muzeu, capela și anexele) de la Tescani, jud. Bacău – Secția „Dumitru și Alice Rosetti-Tescanu-George Enescu” a Muzeului Național „George Enescu”.