N-a ştiut că o uliţă din satul cumătrului e drum public și a condus băut

V.B. nu e tractorist profesionist, dar obişnuieşte să conducă astfel de vehicule, arând pentru diverşi clienţi. Riscurile sunt aproape zero, deoarece tarlalele nu fac parte din categoria drumurilor publice, pe câmpuri ori pe coastele dealurilor n-are cine să aplice regulile Codului Rutier. Nu trebuie să deţii permis, te poţi urca şi băut la volan, nu prea ai ce păţi.

Însă, în viaţă ma apar şi excepţii, aşa cum a simţit, pe pielea lui, V.B. Acesta locuieşte într-un sat din comuna Miroslava, are ceva rubedenii stabilite pe lângă Hârlău. Printre care şi cumătrul I.M., un mic fermier, ce deţine câteva hectare de teren arabil.În vara lui 2021, respectivul îl rugase să vină, să-i are tarlaua. Nu gratis, evident.

Tractoristul necalificat a acceptat, nişte bani îi prindeau bine la vremea aceea, s-a dus la rubedenia sa, cei doi au bătut palma, dar nu pe sec, ci cu vinişor de Cotnari, servit din belşug. Nu şi-au dat seama când a trecut timpul, deja soarele era la asfinţit, când oaspetele a cerut cheile tractorului, s-a urcat la volan şi a pornit spre tarla, pentru o mică inspectare a terenului. A ieşit din curte, a ajuns pe uliţă, dar n-a apucat să meargă decât câteva zeci de metri. Beţivăneala şi-a spus cuvântul, a intrat cu tractorul într-un gard, iar proprietarul a chemat poliţia. Agenţii au venit şi l-au pus să sune în etilotest. A ieşit o valoare de 1,4 mg/l alcool pur în aerul expriat, clar dosar penal.

Iniţial, împricinatul a protestat, susţinând că uliţa nu-i drum public, deci poliţiştii n-au competenţe acolo, iar cu gardul dărâmat o rezolvă el, pe cale amiabilă. N-a ţinut, a fost dus la spital, i s-au recoltat cele două probe biologice, ambele indicând o alcoolemie de peste doi la mie. Adică, în prag de comă alcoolică.

Drept umare, tractoristul amator a fost condamnat, săptămâna trecută, la un an şi jumătate. Cu suspendare. Claudiu CONSTANTIN