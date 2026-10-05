* Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași ajunge pe 8 octombrie la Festivalul Umorului „Constantin Tănase” de la Vaslui * actorii ieșeni vor juca „Lysistrata, dragostea mea”, de Matei Vișniec * spectacolul combină teatrul, muzica, dansul și proiecțiile video și pornește de la vechea poveste a lui Aristofan pentru a vorbi despre război, pace și relația dintre femei și bărbați

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași continuă în această toamnă traseul festivalier al producțiilor sale. Pe 8 octombrie, de la ora 19.00, trupa ieșeană va urca pe scena Centrului Cultural Județean Vaslui cu spectacolul „Lysistrata, dragostea mea”, de Matei Vișniec, în regia lui Zalán Zakariás. Reprezentația face parte din ediția a XXIX-a a Festivalului Umorului „Constantin Tănase”, programată în perioada 5-11 octombrie 2026. Organizatorii au inclus în program teatru, pantomimă, stand-up comedy, acrobații aeriene, jonglerii cu foc și statui vivante.

De la Aristofan la războaiele lumii de astăzi

„Lysistrata, dragostea mea” nu este însă doar o comedie despre eterna dispută dintre femei și bărbați. Matei Vișniec a scris piesa între decembrie 2021 și februarie 2022, într-o perioadă în care perspectiva unui nou război în Europa devenea tot mai apăsătoare. Textul pornește de la celebra comedie a lui Aristofan, scrisă cu peste două milenii în urmă, dar mută întrebările ei în lumea contemporană.

Regizorul Zalán Zakariás descrie spectacolul prin tensiunea dintre două impulsuri care traversează istoria: războiul și pacea. În centrul poveștii se află „eterna relație dintre bărbați și femei, aflată mereu la granița dintre a declara război și a face pace”. Femeile încearcă să oprească războiul prin greva sexului, însă pacea obținută astfel deschide alte întrebări despre masculinitate, feminitate, putere și felul în care s-ar schimba lumea dacă vechile roluri ar fi răsturnate.

Producția ieșeană a avut premiera pe țară la 28 aprilie 2023, pe scena Naționalului din Iași. De atunci, spectacolul a circulat pe scene importante. În chiar anul premierei a fost selectat în Festivalul Național de Teatru, unde a fost prezentat la București, iar ulterior a fost invitat în alte festivaluri și stagiuni din țară, inclusiv la Suceava.

O distribuție de peste 20 de actori

Forța montării vine și din dimensiunea distribuției. Pe scenă se întâlnesc Horia Veriveș, Diana Roman, Andrea Boboc, Mălina Lazăr, Ada Lupu, Ionuț Cornilă, Cosmin Maxim, Dumitru Năstrușnicu, Răzvan Conțu, Constantin Pușcașu, Livia Iorga, Pușa Darie, Ioana Aciobăniței, Mara Bărbărie Conțu, Diana Furnică, Alexandra Azoiței, Alexandra Budău, Andrei Sava, Dumitru Georgescu, Radu Homiceanu, Luca Gumeni, Eduard Pîslaru și Constantin Dimitriu.

În secvențele filmate apar Marian Stavarachi, Emil Coșeru, Oana Sandu, Diana Vieru, Fabian Toderică, Haruna Condurache, Anastasia Toderișen, Marian Chiculiță și Doru Aftanasiu.

Formula scenică depășește teatrul clasic. Regia este semnată de Zalán Zakariás, scenografia de Andra Bădulescu Vișniec, muzica de Hunor-Lehel Boca, iar coregrafia de Alice Veliche. Diana Roman asigură pregătirea muzicală, Andrei Cozlac componenta video, iar filmările sunt realizate de Andrei Botnaru. Spectacolul oficial al Naționalului ieșean este anunțat cu o durată de aproximativ o oră și jumătate și este nerecomandat persoanelor sub 16 ani.

Prezența de la Vaslui este a treia participare a Teatrului Național Iași, în această toamnă, la evenimente teatrale cu tradiție. Pentru „Lysistrata, dragostea mea”, ieșirea din nou în festival confirmă viața lungă a unei producții lansate în urmă cu mai bine de trei ani și care continuă să găsească public tocmai pentru că vechea întrebare a lui Aristofan rămâne actuală: cât de departe poate merge războiul înainte ca oamenii să înceapă, în sfârșit, să negocieze pacea?

Maura ANGHEL