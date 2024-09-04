Naționalul ieșean deschide stagiunea cu „Haga”, o premieră pe țară

Noua stagiune a Teatrului Național Iași se deschide cu premiera pe țară a producției „Haga”, scrisă de Sasha Denisova, autoare și regizoare ucraineană, și montată de Cristian Hadji-Culea, un text provocator, care tratează cu sarcasm și umor negru atrocitățile războiului declanșat de Putin împotriva Ucrainei.

„Haga” este o satiră caustică și grotescă, ce înfățișează un proces fictiv, la Tribunalul Internațional de la Haga, împotriva crimelor de război ale lui Putin și ale executanților săi, proces care se desfășoară în imaginația unei fetițe din Mariupol. În 2013, piesa a fost nominalizată la categoria Regizorul anului (Plebiscyt – Czlowiek i Wydarzenie Sezonu, Polonia) și Premiul Elliot Norton pentru cea mai bună producție și cel mai bun regizor. „Importanța războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei este existențială pentru lumea ordinii mondiale și a libertății fiecăruia din noi. Bătălia se dă între o lume în care statele sunt suverane între granițele acceptate prin tratate și o lume în care câteva state mari au dreptul de le conduce pe celelalte; suzeranii statali gestionează statele vasale după bunul plac. Pentru noi, după doar treizeci și puțin de ani, ar însemna să recădem în lumea sferelor de influență din care în decembrie 1989 ne-am salvat, iar pentru Republica Moldova, revenirea în Imperiul Rus.

Spectacolul nostru s-a dovedit pe de o parte foarte greu de construit, pentru că vorbește despre un război care se petrece acum, în care întâmplările sunt continuu schimbătoare, pe de altă parte simplu, deoarece conflictul e unic, clar și permanent. Visul unei fete de a vedea sfârșitul criminalilor care au pornit, ațâțat și continuat războiul, la Tribunalul Internațional de la Haga, este și speranța noastră într-o societate în care viața și drepturile fiecărei ființe umane să fie respectată! Mulțumiri femeilor și bărbaților ucraineni care, apărându-și statul, apară și libertatea noastră!”, spune regizorul Cristian Hadji-Culea.

O distribuție cu nume sonore

Dramaturgul și regizorul Sasha Denisova a absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universității Naționale Taras Shevchenko din Kiev, în anul 1996. Și-a completat educația cu studii în domeniul teatrului, în Anglia, în cadrul unor intership-uri la Royal Court Theatre (Future Play, Documentary Theatre, 2008–2009) și la Festivalul de teatru din Edinburgh (2012). În perioada cât a fost rezidentă în Rusia (Sasha Denisova a părăsit Rusia imediat după începutul invaziei pe scară largă), a lucrat la Teatrul Mayakovsky din Moscova ca director artistic și la Centrul Mayerhold, ca dramaturg șef. În calitate de profesor, a predat la Teatrul Wilma din Philadelphia, Colegiul Boston, Universitatea Brandeis, Universitatea Maryland, Universitatea Georgetown și Centrul Mayerhold și la Școala de cinematografie nouă din Moscova.

A semnat regia pentru douăzeci și cinci de spectacole de teatru. A scris peste douăzeci de piese de teatru, o parte din ele fiind traduse în engleză, spaniolă, germană, franceză, română, bulgară și poloneză.

Premiera va avea loc pe 5 septembrie, de la ora 19:00, pe scena Sălii Mari, a doua reprezentație fiind programată pe 13 septembrie. Proiectul reunește 21 de actori ai Naționalului ieșean și nume sonore din spațiul teatral românesc. Scenografia este semnată de Dragoș Buhagiar și Andrada Chiriac, iar de adaptare și versuri s-a ocupat Florin Lăzărescu. Video-designul îi aparșine lui Andrei Cozlac, iar muzica lui Mihai Cornea. Din distribuție fac parte Diana Roman, Petronela Grigorescu, Ada Lupu, Doru Aftanasiu, Daniel Busuioc, Ionuț Cornilă, Dumitru Năstrușnicu, Dumitru Georgescu, Horia Veriveș, Adi Carauleanu, Mălina Lazăr, Haruna Condurache, Cosmin Maxim, Răzvan Conțu, Andreea Boboc, Robert Agape, Radu Homiceanu, Doina Deleanu, Catinca Tudose, Radu Ghilaș și Andrei Sava.

Maura ANGHEL

Primele montări ale textului au fost semnate de autoare, la Teatrul Polonez din Poznan, Polonia, și la Arlekin Players Theatre, SUA. În 2023, regizorul bulgar Galin Stoev a montat piesa la Teatrul „Ivan Vazov” din Sofia, iar Yury Urnov, pe cea de la „Wilma” Theater Philadelphia.