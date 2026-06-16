Neamțul, invadat! Doi urși au fost deja împușcați!

Valul tot mai mare de apariții ale urșilor în localitățile din județul Neamț a determinat autoritățile să treacă la un discurs fără precedent. Prefectul Maria Apostol le-a transmis primarilor un mesaj ferm și a cerut intervenții rapide atunci când viața oamenilor este pusă în pericol.

În cadrul unei ședințe dedicate gestionării situațiilor provocate de animalele sălbatice, reprezentantul Guvernului în teritoriu a subliniat că siguranța cetățenilor trebuie să primeze în fața oricăror ezitări administrative. „Siguranța cetățenilor noștri este prioritatea zero. Nu ne mai permitem ezitări sau interpretări care să amâne luarea unei decizii atunci când viața unui om este în pericol”, a declarat prefectul Maria Apostol, cerând primarilor să acționeze „ferm, rapid și curajos”.

Urșii coboară tot mai des în sate și orașe

Numai în ultimele zile au fost emise cel puțin zece mesaje RO-ALERT care avertizau populația despre prezența urșilor în apropierea locuințelor. Cel mai recent caz a fost raportat marți, în satul Sabasa din comuna Borca, unde un urs a fost observat pe strada principală.

Situația a devenit critică și la Bicaz Chei, unde autoritățile au emis trei mesaje RO-ALERT în mai puțin de 24 de ore. După repetatele apariții ale animalului în zonele locuite, Comisia Locală de Intervenție a decis împușcarea ursului, măsura fiind aplicată duminică.

Un episod similar s-a produs și în municipiul Piatra-Neamț. După numeroase încercări de alungare din zona Ștrand – Bâtca Doamnei, un urs care revenea constant în apropierea oamenilor a fost eliminat la decizia autorităților locale.

Prefectul cere cote suplimentare de intervenție

Pe fondul creșterii numărului de incidente, Prefectura Neamț pregătește un memoriu oficial către Ministerul Mediului, prin care solicită suplimentarea cotelor de intervenție și acordarea mai rapidă a derogărilor pentru exemplarele considerate periculoase.

Autoritățile susțin că actuala legislație permite intervenții graduale, dar și măsuri directe atunci când există un risc real pentru viața și integritatea oamenilor.

Prefectul Maria Apostol le-a cerut primarilor să actualizeze permanent planurile de intervenție și să colaboreze strâns cu Poliția, Jandarmeria, ISU și gestionarii fondurilor cinegetice.

Mesajul transmis de la Neamț este clar: după săptămâni întregi în care urșii au intrat în sate, pe străzi și în apropierea gospodăriilor, autoritățile nu mai vor să riște apariția unei tragedii. În condițiile în care numărul alertelor crește de la o zi la alta, presiunea asupra factorilor de decizie este mai mare ca niciodată. Gorge NEGRU