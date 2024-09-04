Nemulțumiri în PNL Iași după publicarea listelor pentru alegerile parlamentare

* „Înlocuirea mea de pe lista de la Senat și apoi poziția care mi-a fost propusă de actuala conducere a filialei îmi transmite clar mesajul că nu mai este nevoie de mine în PNL. Nici nu mi-aș putea găsi un astfel de loc într-o politică unde cumătria e criteriul de promovare pe lista de parlamentare”, a spus senatorul Liviu Brătescu, care și-a anunțat plecarea din partid

Comitetul Director Județean și Comitetul de Coordonare Județean al PNL Iași au votat, marți, lista candidaților pentru Parlamentul României, în formă ierarhică. Liderii liberali precizează că listă este „rezultatul unei competiții interne pe reguli stabilite la nivel național și valabile pentru fiecare organizație și analiza activității candidaților în ultimii patru ani”. „Venim astăzi în fața ieșenilor cu cea mai bună listă pe care PNL Iași o poate propune, compusă din colegi foarte bine pregătiți profesional și cu un background politic și moral ireproșabil. Vreau să-I felicit pe toți colegii care au intrat în această competiție și care și-au arătat dorința de a reprezenta interesele ieșenilor în Parlamentul României. Nu a fost o competiție ușoară, pentru că fiecare coleg candidat a avut un proiect politic solid și o activitate foarte bună în ultimii patru ani. Totodată, această listă este bine echilibrată, cu bărbați și femei, de la membri care au dobândit deja experiență și au avut rezultate foarte bune în Parlamentul României, în Guvern, în administrația locală și în activitatea profesională, la tineri dornici să devină o voce în puterea legislativă și să reprezinte cu mândrie interesele județului nostru. Țelul asumat de mine, în calitate de președinte, și filiala PNL Iași, rămâne neschimbat, fiind acela de a câștiga la Iași toate alegerile din acest an, de a maximiza numărul de mandate de parlamentari obținute și de a contribui consistent la câștigarea mandatului de președinte al României”, a declarat deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași.

În lista pentru Camera Deputaților, locul 1 este ocupat de Alexandru Muraru, urmar de Sorin Afloarei, Sorin Năcuță, Luciana Antoci, Costel Dolachi, Marius Minea, Maria Cabalău, Adrian Acostoaiei, Ioana Dănilă, Cosmin Stanciu, Florentin Ciobotaru și Bogdan Iliescu.

La Senat, lista este deschisă de Lucian Rusu, urmat de Romeo Vatră și Petronela Nechita.

Președintele PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a fost mandatat să completeze, în perioada următoare, listele de mai sus cu membri supleanți.

Liviu Brătescu: „Cumătria e criteriul de promovare pe lista de parlamentare“

Evident, primele nemulțumiri nu au întârziat să apară. După un sfert de secol, senatorul Liviu Brătescu a anunțat că se gândește să părăsească Partidul Național Liberal. El și-a manifestat supărarea pe rețelele sociale, argumentând că lista pentru Parlament e cauza supărării sale.

Brătescu a fost trecut pe locul patru la Camera Deputaților și acuză că lista propusă de conducerea PNL Iași „nu are la bază criterii transparente și corecte de întocmire”. „Nu mi-am închipuit niciodată că, după 25 de ani în PNL, voi fi nevoit să plec. Toată tinerețea și apoi viața de om matur mi le-am dedicat în foarte mare măsură celor două mari pasiuni, istoria și politica. Nu vă vorbesc acum despre istorie. Vă vorbesc despre implicarea în viața comunității, în munca la proiecte, în participarea la luptele electorale. Nu pot fi de acord cu lista propusă de conducerea PNL Iași pentru că nu are la bază criterii transparente și corecte de întocmire”, a punctat Liviu Brătescu pe pagina sa de socializare.

Mai mult, Brătescu anunță că nu se poate regăsi „într-o politică de cumătrie”. „Înlocuirea mea de pe lista de la Senat și apoi poziția care mi-a fost propusă de actuala conducere a filialei îmi transmite clar mesajul că nu mai este nevoie de Liviu Brătescu în PNL. Nici nu mi-aș putea găsi un astfel de loc într-o politică unde cumătria e criteriul de promovare pe lista de parlamentare. În aceste condiții am refuzat propunerea conducerii filialei Iași de a ocupa locul patru la Camera Deputaților pe o listă în care nu cred. Sunt astfel nevoit, după 25 de ani de politică liberală, să îmi anunț demisia din Partidul Național Liberal Iași”, adaugă actualul senator PNL.

În ceea ce privește viitorul său politic, Brătescu spune că va reflecta în aceste zile. Laura RADU, Daniel BACIU