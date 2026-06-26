Nici Chirica nu vrea s-audă imnul Rusiei la Iași!

* primarul Iașului, Mihai Chirica, se alătură lui Emil Boc, edilul Clujului, și transmite un mesaj fără echivoc: „Sportul nu poate fi folosit ca paravan pentru agresiune”

Dezbaterea privind participarea sportivilor ruși la competițiile internaționale și folosirea simbolurilor Federației Ruse capătă o nouă dimensiune în România. După poziția exprimată de primarul Clujului, Mihai Chirica anunță că împărtășește aceeași viziune și afirmă răspicat că nici la Iași nu consideră oportună intonarea imnului Federației Ruse în contextul războiului declanșat împotriva Ucrainei.

Mesajul transmis de edilul ieșean este unul politic și moral, nu unul îndreptat împotriva sportivilor ruși ca persoane. Chirica face o distincție clară între performanța individuală și simbolurile oficiale ale unui stat aflat în centrul unui conflict militar care durează de mai bine de patru ani. „Vreau să fiu foarte clar și să transmit un mesaj ferm de susținere pentru decizia colegului meu de la Cluj, primarul Emil Boc. Ceea ce a exprimat și a hotărât edilul clujean nu reprezintă un atac la adresa sportivității sau a sportivilor din Rusia, priviți individual. Este, în esență, o reacție firească și un protest legitim împotriva agresiunii unui stat”, afirmă Mihai Chirica.

„Sportul nu poate fi folosit ca paravan”

Primarul Iașului susține că sportul trebuie să rămână un spațiu al fair-play-ului și al competiției, însă consideră că simbolurile oficiale ale Federației Ruse nu pot fi desprinse de contextul geopolitic actual.

În opinia sa, invazia asupra Ucrainei a afectat profund imaginea internațională a Rusiei, iar manifestările oficiale asociate statului rus nu pot fi privite astăzi ca și cum războiul nu ar exista. „Este dureros să vedem cum, sub pretextul unor acțiuni sportive, s-a pătruns în Ucraina pentru a o «elibera» de ceva ce nu ceruse niciodată. Sub aceeași umbrelă a justificărilor absurde, se continuă un război de neînțeles, care atacă direct demnitatea unui popor vecin”, afirmă edilul.

Declarația vine într-un moment în care numeroase federații sportive internaționale au adoptat politici diferite privind participarea sportivilor ruși și belaruși. În unele competiții aceștia concurează sub statut neutru, fără drapel și fără imn, în timp ce alte competiții mențin restricții mai severe.

„Poporul rus a dat lumii valori incontestabile”

Mihai Chirica precizează că mesajul său nu este unul îndreptat împotriva cetățenilor ruși sau împotriva culturii ruse.

Edilul amintește contribuțiile importante ale Rusiei în știință, cultură, literatură, muzică și sport, însă consideră că actuala conducere politică compromite această moștenire. „Poporul rus a lăsat, de-a lungul istoriei, valori incontestabile în știință, cultură, arte și sport. Cu atât mai mult, este de neînțeles cum actualele acțiuni politice și militare distrug acest patrimoniu de respect.”

În același timp, primarul avertizează că, indiferent de rezultatul conflictului, costul uman și moral va rămâne unul uriaș.

Exemplul de la Iași: Mira Andreeva

În argumentația sa, Mihai Chirica amintește chiar unul dintre cele mai importante succese sportive înregistrate recent la Iași.

Sportiva rusă Mirra Andreeva a câștigat în trecut turneul WTA organizat la Iași, iar ulterior a obținut și un titlu la French Open.

Primarul subliniază însă că participarea unei sportive la o competiție internațională nu înseamnă automat că simbolurile oficiale ale Federației Ruse trebuie promovate. „Faptul că anumiți sportivi ruși au fost primiți la competiții internaționale sau că tinere talente își încep carierele în diverse orașe ale lumii nu înseamnă că intonarea imnului de stat al Rusiei este o necesitate în acest moment.”

Mesaj de solidaritate cu Ucraina

În finalul declarației, Mihai Chirica își reafirmă susținerea pentru poziția exprimată de Emil Boc și transmite că România trebuie să rămână consecventă în condamnarea agresiunii împotriva Ucrainei. „Sportivii își au viața, mentalitatea și corectitudinea lor, însă Rusia de astăzi nu mai reprezintă un cadru în care sportivitatea și fair-play-ul să fie valorile directoare.”

Edilul încheie printr-un mesaj care sintetizează poziția sa: „Sprijinim performanța, dar nu putem închide ochii în fața agresiunii.”

Prin această declarație, Mihai Chirica se alătură poziției exprimate de Emil Boc și readuce în atenția opiniei publice una dintre cele mai sensibile teme ale sportului internațional: separarea performanței individuale de simbolurile oficiale ale unui stat implicat într-un război de agresiune. În timp ce numeroase competiții permit participarea sportivilor ruși sub statut neutru, folosirea drapelului și a imnului Federației Ruse rămâne un subiect controversat în multe țări europene, inclusiv în România.

Carmen DEACONU