Nicolae Ciucă: Luptăm pentru ca România să nu devină proprietatea Binomului PSD – AUR

Într-o atmosferă de mobilizare, evenimentul de lansare a candidaților Partidului Național Liberal la Iași a devenit mai mult decât o simplă acțiune electorală: a fost o declarație fermă de susținere pentru valorile europene, dezvoltarea regională și viitorul Moldovei și al întregii Românii. Liderii politici precum locali și centrali au conturat viziunea unui PNL puternic, capabil să aducă un viitor prosper pentru cetățeni, pe baza unor proiecte ambițioase de infrastructură și politici de investiții și și-au afirmat determinarea de a apăra viitorul european al României, clasa de mijloc și de a lupta pentru ca România să nu devină proprietatea Binomului PSD-AUR.

Discursurile s-au axat pe principalii piloni ai campaniei liberale: dezvoltarea economică, lupta cu Binomul PSD-AUR și forța de mobilizarea a Partidului Național Liberal.

Vorbitorii, Alexandru Muraru, președinte PNL Iași, Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași, Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, Dragoș Ciobotaru, președinte PNL Vrancea, Mihai Barbu, coordonator PNL Vaslui, Gheorghe Flutur, președinte PNL Suceava, Laurențiu Leoreanu, președinte PNL Neamț, Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Lucian Bode, secretar general al PNL și Dan Motreanu, prim-vicepreședinte PNL au făcut apel catre liberali și către toți alegătorii pentru susținerea lui Nicolae Ciucă, un lider autentic, capabil de decizii echilibrate și inspirate, singurul care poate poate opri scenariul Ciolacu-Simion.

Lucian Bode le-a dat asigurări românilor că PNL garantează faptul că nu va aduce taxe și impozite noi și că pilonul II de pensii va rămâne intact.

Nicolae Ciucă, în calitate de candidat PNL la președinție, a adresat un mesaj către electorat, invitându-i pe români să aleagă decența și pregătirea în fața populismului și a imposturii. Ciucă și-a asumat rolul de apărător al democrației și de promotor al unei economii solide, avertizând asupra riscului de criză economică sub o eventuală guvernare PSD-AUR.

Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a subliniat importanța proiectelor de infrastructură din Moldova, amintind că marile proiecte precum autostrăzile A7 și A8 și Spitalul Regional din Iași sunt inițiative liberale. El a criticat aspru politica PSD în regiune, catalogând-o drept una a subdezvoltării și sărăciei și chemând la o mobilizare împotriva acestui tip de guvernare. În opinia sa, PNL rămâne singurul partid capabil să creeze o Românie modernă, conectată la Europa.

Gheorghe Flutur, liderul PNL Suceava, a punctat importanța creșterii economice și a atragerii diasporei prin locuri de muncă stabile și salarii competitive. Regretând cedarea Ministerului Transporturilor către PSD, Flutur a promis că PNL va continua lupta pentru unirea regiunilor prin infrastructură modernă.

În concluzie, lansarea candidaților PNL la Iași s-a conturat ca o pledoarie pentru stabilitate, dezvoltare și demnitate națională. PNL propune un lider care reprezintă respectul pentru valori și democrație, în timp ce atrage atenția asupra pericolelor populismului și ale extremismului politic. România de astăzi, afirmă liderii PNL, Nicolae Ciucă are nevoie de o viziune coerentă și de un președinte care să-și servească țara cu onoare și demnitate