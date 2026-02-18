Noapte albă pentru utilajele Primăriei și pe drumurile naționale

* sute de tone de material antiderapant aruncate pe străzi pentru a evita blocarea orașului * pe drumurile naționale din județul Iași se circulă în condiții de iarnă. * utilajele grele și frezele pentru zăpadă sunt pregătite pentru intervenție pe sectoarele administrate de Secția Drumuri Naționale Iași * în acest moment, nu există incidente sau drumuri închise

Ninsoarea abundentă căzută peste Iași a pus în alertă maximă autoritățile locale, care au declanșat o intervenție de amploare pe parcursul nopții trecute și în primele ore ale dimineții. Într-o cursă contracronometru cu vremea severă, echipele municipalității au acționat simultan în toate cartierele orașului, concentrându-se în special pe marile artere de circulație, în jurul spitalelor și al instituțiilor publice esențiale, acolo unde orice blocaj ar fi putut genera situații critice.

Deși Iașul s-a trezit sub un strat consistent de zăpadă, autoritățile susțin că traficul nu a fost paralizat, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă, fără incidente majore raportate până în acest moment. În spatele acestei aparente normalități se află însă o mobilizare masivă de oameni și utilaje care au lucrat fără oprire.

Operațiune nocturnă: utilajele au ieșit pe străzi înainte ca poleiul să lovească

Între orele 20:00 și 08:00, compania Citadin SA — coordonatoarea Comandamentului de Iarnă al Municipiului Iași — a desfășurat o intervenție amplă pentru prevenirea depunerilor de zăpadă și formării poleiului. Nu mai puțin de 19 sărărițe au patrulat continuu arterele principale, sprijinite de șapte autoutilitare, șapte tractoare, cinci buldoexcavatoare și un încărcător frontal.

În total, 24 de muncitori au fost mobilizați în teren, iar cantitățile utilizate arată dimensiunea intervenției: 375 de tone de clorură de sodiu și șase tone de clorură de calciu au fost împrăștiate pe carosabil pentru menținerea drumurilor practicabile.

Surse din cadrul intervenției spun că acțiunea a fost una preventivă, menită să evite scenariile din anii anteriori, când poleiul format peste noapte a blocat traficul încă de la primele ore ale dimineții.

Front comun al companiilor municipale

Operațiunea nu s-a limitat la carosabil. Angajații Salubris SA au intervenit pe trotuare și alei pietonale, încercând să mențină accesul sigur pentru pietoni, în timp ce Servicii Publice SA a lucrat intens în zonele considerate critice: versanți, poduri și scări pietonale, puncte unde riscul de accidente crește exponențial în condiții de îngheț.

În paralel, echipele Companiei de Transport Public au lucrat pentru menținerea funcționării liniilor de tramvai și a rețelei de fir contact, dar și pentru curățarea stațiilor, astfel încât transportul public să nu fie afectat de condițiile meteo.

Pe teren s-au aflat permanent și echipajele Poliției Locale, care au patrulat orașul și au transmis în timp real situațiile ce necesitau intervenții rapide.

Orașul rămâne sub supraveghere

Autoritățile anunță că intervențiile continuă, iar echipele sunt pregătite să suplimenteze utilajele acolo unde situația o va impune. Practic, Comandamentul de Iarnă funcționează în regim permanent, în condițiile în care prognozele indică menținerea temperaturilor scăzute și posibilitatea apariției poleiului.

Deocamdată, Iașul rezistă testului iernii, însă lupta cu ninsoarea este departe de a se fi încheiat. În următoarele ore, fiecare grad în minus poate transforma zăpada în gheață, iar autoritățile rămân în alertă pentru a evita blocarea orașului.

Pentru ieșeni, mesajul rămâne același: se circulă, dar cu prudență — pentru că, dincolo de utilaje și tonele de material antiderapant, iarna adevărată abia începe.

Nu există incidente sau drumuri naționale închise

Pe drumurile naționale din județul Iași se circulă în condiții de iarnă. Utilajele grele și frezele pentru zăpadă sunt pregătite pentru intervenție pe sectoarele administrate de Secția Drumuri Naționale Iași.

Direcția de administrare a drumurilor județene a transmis Instituției Prefectului faptul că traficul se desfășoară în condiții normale și că se asigură toate intervențiile necesare în teren.

În acest moment, nu există incidente sau drumuri închise.

Recomandări pentru șoferi: adaptați viteza la starea carosabilului și păstrați o distanță de siguranță mai mare față de vehiculul din față, circulați cu prudență, în special pe poduri, podețe și în zonele cu umbră, unde stratul de zăpadă poate fi înghețat, asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru iarnă (anvelope de iarnă, lichid de parbriz antigel etc.), informați-vă din timp cu privire la condițiile de trafic și, dacă nu este necesară deplasarea, evitați să porniți la drum.

