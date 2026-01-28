Noapte de foc și de coșmar în Iași!

* 88 de intervenții ale pompierilor în doar 24 de ore: case în flăcări, oameni răniți, uși sparte și lifturi blocate

Ultimele 24 de ore au fost un adevărat maraton al urgențelor pentru pompierii ieșeni. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași au fost puse la grea încercare, intervenind de nu mai puțin de 88 de ori, într-un județ care pare prins între foc, accidente și situații-limită.

Din totalul misiunilor, 40 au fost intervenții reale în situații de urgență, în care fiecare minut a contat pentru salvarea de vieți omenești, bunuri și mediu.

Dimineața zilei de 27 ianuarie a început cu sirenele pompierilor în localitatea Miclăușeni, comuna Butea. Un incendiu a izbucnit la coșul de fum al unei locuințe, din cauza funinginii acumulate și necurățate la timp.

Flăcările au ars violent în interiorul coșului, existând un pericol major ca focul să se extindă la întreaga construcție. Intervenția rapidă a pompierilor a evitat o tragedie, iar casa a fost salvată în ultimul moment.

Mult mai grav a fost însă incendiul produs în noaptea de 28 ianuarie, în localitatea Vulturi, comuna Popricani. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau violent la acoperiș și în interiorul locuinței.

Bilanțul: 60 de metri pătrați de șarpantă distruși, 2 metri cubi de material lemnos arși, aproximativ 600 de kilograme de articole textile și bunuri făcute scrum.

Proprietarul, un bărbat de aproximativ 50 de ani, a reușit să se autoevacueze, însă nu a scăpat nevătămat. Acesta a suferit arsuri de gradul I și II la nivelul brațelor și pieptului și a fost transportat de urgență la spital de un echipaj SMURD, conștient, dar vizibil afectat.

Cauza probabilă: o sobă supraîncălzită, amplasată necorespunzător față de un pat, care a dus la aprinderea saltelei. Un detaliu banal, o secundă de neatenție, aproape că s-au transformat într-o tragedie.

Echipajele SMURD Iași au fost solicitate de 33 de ori pentru acordarea primului ajutor calificat, asistență medicală de urgență, intervenții de descarcerare. Salvatorii au intervenit prompt, demonstrând încă o dată că sunt ultima linie dintre viață și moarte pentru ieșenii aflați în situații critice.

Pe lângă incendii și urgențe medicale, pompierii au fost chemați să rezolve și alte situații tensionate.

Deblocarea ușilor unor apartamente din Iași și Pașcani, unde exista suspiciunea unor urgențe medicale; într-un caz, proprietara a fost găsită conștientă și predată echipajului medical.

Deblocarea unui lift în care erau captivi trei oameni, intervenția fiind realizată rapid și fără incidente.

Transportul pacienților supraponderali, operațiuni dificile, care solicită forță, coordonare și echipamente speciale.

Asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor după un scurtcircuit electric la un punct de transformare din municipiul Iași.

După această avalanșă de intervenții, pompierii trag un semnal de alarmă clar: coșurile de fum trebuie curățate periodic, sobele și mijloacele de încălzire trebuie verificate și folosite correct, materialele combustibile trebuie ținute la distanță de sursele de căldură, instalațiile electrice improvizate sunt rețete sigure pentru dezastru. Gabriela STANCIU