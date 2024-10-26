Noaptea minții? Un politician din Ucraina propune scăderea vârstei de mobilizare la doar 14 ani
Dmîtro Korcinski, liderul partidului naționalist „Frăția” (Brațsvo), a declarat că, în cazul în care Ucraina s-ar confrunta cu o amenințare iminentă de distrugere, vârsta de mobilizare ar putea fi redusă până la 14 ani.
„Dacă va fi necesar, vârsta de mobilizare poate fi redusă chiar și până la 14 ani. Adică, atunci când un tânăr poate ține o armă, poate fi deja soldat”, a declarat acesta
Korcinski, care a luptat împotriva Moldovei în războiul din Transnistria, a invocat „exemplul avansat” al unor state din Africa Centrală, unde copiii sunt recrutați în armată de la vârsta de 12-14 ani.
„Când statul este în pericol, toată lumea va lupta – bărbați, femei, copii, bătrâni”, a afirmat liderul „Frăției”.
Totuși, mobilizarea minorilor în armată, începând cu vârsta de 14 ani, este considerată imposibilă și ar constitui o crimă de război, a subliniat juristul ucrainean Vladimir Pilipenko în emisiunea „Știri. Live”, comentând afirmațiile lui Korcinski.
„Înrolarea în Forțele Armate ale Ucrainei a persoanelor sub 15 ani constituie o crimă de război”, a precizat Pilipenko, menționând că doar persoanele majore ar trebui să servească în armată.
El a subliniat că, în conformitate cu Convenția privind protecția drepturilor copilului, minorii sunt considerați persoane sub 18 ani, iar orice discuție despre reducerea vârstei de mobilizare ar trebui să fie discutată în parlament, singura autoritate abilitată să stabilească acest prag.
„Niciun expert sau lider de opinie nu are competența să facă astfel de afirmații, așa că aceste declarații nu au nicio legătură cu realitatea”, a conchis Pilipenko.
