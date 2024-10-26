Dmîtro Korcinski, liderul partidului naționalist „Frăția” (Brațsvo), a declarat că, în cazul în care Ucraina s-ar confrunta cu o amenințare iminentă de distrugere, vârsta de mobilizare ar putea fi redusă până la 14 ani.

„Dacă va fi necesar, vârsta de mobilizare poate fi redusă chiar și până la 14 ani. Adică, atunci când un tânăr poate ține o armă, poate fi deja soldat”, a declarat acesta

Korcinski, care a luptat împotriva Moldovei în războiul din Transnistria, a invocat „exemplul avansat” al unor state din Africa Centrală, unde copiii sunt recrutați în armată de la vârsta de 12-14 ani.

„Când statul este în pericol, toată lumea va lupta – bărbați, femei, copii, bătrâni”, a afirmat liderul „Frăției”.

Totuși, mobilizarea minorilor în armată, începând cu vârsta de 14 ani, este considerată imposibilă și ar constitui o crimă de război, a subliniat juristul ucrainean Vladimir Pilipenko în emisiunea „Știri. Live”, comentând afirmațiile lui Korcinski.