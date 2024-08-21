În data de 31 august 2024, se va desfășura cea de-a doua ediție a Nopții Muzeelor la Sate, un proiect fără precedent în spațiul cultural european, inițiat și coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România (RNMR), membră a celei mai mari rețele pan-europene a muzeelor – Network of European Museum Organisations (NEMO), și co-finanțat de AFCN.

Această inițiativă a venit ca o completare firească a Nopții Europene a Muzeelor, patronată în prezent de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM), eveniment cultural muzeal desfășurat la nivel internațional, care anul acesta a avut loc în data de 18 mai 2024. Având în vedere succesul de care s-a bucurat în fiecare an acest proiect, Rețeaua Națională a Muzeelor din România a propus publicului, începând din anul 2023, o nocturnă muzeală dedicată exclusiv patrimoniului cultural din spațiul rural românesc.

Ediția de debut a Nopții Muzeelor la Sate a depășit așteptările organizatorilor, atât din punctul de vedere al receptivității publice și a numărului de obiective participante, cât și din punctul de vedere al impactului și al mediatizării naționale.

Muzee și case memoriale, șantiere arheologice, grădini zoologice din satele și comunele din țară își aprind luminile și își deschid porțile și în acest an, în aceeași noapte, 31 august 2024, invitând pe cei interesați la vizite gratuite, evenimente, prezentări culturale și proiecte educative.

Proiectul Noaptea Muzeelor la Sate în județul Iași este coordonat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi și Consiliul Județean Iași. Publicul interesat va avea acces gratuit la următoarele instituții culturale din județul Iași: Muzeul „Vasile Alecsandri” Mirceşti (program de vizitare: 10:00-19:00); Muzeul Centrului Cultural Ruginoasa (program de vizitare: 14:00-24:00); Muzeul Satului Focuri (program de vizitare: 17:00-20:00); 4. Muzeul Etnografic Gârbia, comuna Todirești (program de vizitare: 18:00-23:00); Muzeul Satului Osoi (program de vizitare: 16:00-20:00); Muzeul Satului Sirețel (program de vizitare: 17:00-19:00); Muzeul Etnografic „Casa Bunicilor” Heci, comuna Lespezi (program de vizitare: 18:00-21:00); Muzeul Satului Tătăruși (program de vizitare: 21:00-24:00); Centrul Cultural „Cela Neamțu” Ciurea (program de vizitare: 18:00-24:00) și Memorialul Ulmi-Poleni, comuna Belcești (program de vizitare: 10:00-22:00). „După un debut spectaculos cu aproape 200 de entități muzeale participante anul trecut, pregătim în cadrul evenimentului de anul acesta implementarea unor proiecte punctuale de recuperare a patrimoniului uitat sau abandonat în podurile caselor și în cotloanele gospodăriilor țărănești. De asemenea, dorim să ne concentrăm și pe sporirea gradului de alfabetizare și de expunere la cultură și la patrimoniu a copiilor și a tinerilor din comunitățile rurale. Sperăm să se înscrie cât mai multe obiective din întreaga țară pentru a oferi vizitatorilor cât mai multe „lumi minunate” de descoperit și spații de creație rurală de vizitat", a spus Dragoș Neamu, managerul proiectului Noaptea Muzeelor la Sate.

Maura ANGHEL