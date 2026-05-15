Noaptea Privighetorilor va avea loc sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 14:00, la Complexul Delta Moldovei din satul Larga Jijia, comuna Movileni. Evenimentul este organizat de Societatea Ornitologică Română – SOR Iași, alături de parteneri, și este dedicat păsărilor, naturii și muzicii clasice. Pentru ieșeni, evenimentul propune o ieșire de weekend în aer liber, la aproximativ 30 de kilometri de oraș. Organizatorii estimează că drumul poate fi parcurs în circa 35 de minute cu mașina personală. Complexul Delta Moldovei se află într-o zonă aleasă pentru liniștea peisajului și pentru diversitatea speciilor de păsări care pot fi observate în apropierea Iașului. Ce pot face participanții la eveniment Programul include ateliere educative pentru copii și adulți, activități legate de Atlasul Păsărilor Iașului, jocuri tematice, sesiuni de colorat, identificare de specii și discuții despre reptile și insecte. Evenimentul este gândit ca o întâlnire accesibilă pentru familii, pasionați de fotografie, iubitori de natură și persoane care vor să descopere mai bine păsările din zona Iașului. Pe lângă partea educativă, vor fi organizate și standuri cu produse de sezon ale producătorilor locali prieteni ai naturii, precum și o expoziție foto. Tururi ornitologice și șansa de a auzi privighetori Un punct important al programului îl reprezintă tururile ornitologice ghidate. Participanții vor fi însoțiți de ghizi și vor putea descoperi păsările din zonă, inclusiv posibilitatea de a vedea sau auzi privighetori. Tururile au și o miză educativă: îi ajută pe participanți să învețe cum se observă păsările fără a le deranja și cum poate fi înțeles mai bine rolul lor în ecosistem. Pentru familii, activitatea combină mișcarea în aer liber cu observația directă și cu educația de mediu. Concert de flaut inspirat de natură Evenimentul include și un concert de muzică clasică, cu lucrări și teme inspirate de natură și păsări. Vor interpreta Ștefan Diaconu, Codrina Angelinei, Violeta Marie-Kalypso Brac De La Wavre și Alexia Vatamanu, toți la flaut. Alegerea instrumentului se potrivește temei evenimentului, flautul fiind asociat cu sonorități delicate, apropiate de cântecul păsărilor. Participarea se face prin donație Accesul la Noaptea Privighetorilor se face prin donație, online sau la fața locului. La intrarea în zona evenimentului, participanții trebuie să prezinte dovada donației. Fondurile strânse vor susține programele educative ale Societății Ornitologice Române. Prin această componentă, evenimentul nu este doar o ieșire în natură, ci și o formă de sprijin pentru activități prin care copiii și publicul larg pot învăța mai mult despre păsări, biodiversitate și protejarea habitatelor. De ce contează pentru Iași Noaptea Privighetorilor aduce aproape de Iași un format care combină natura, educația, muzica, fotografia și producătorii locali. Evenimentul oferă o alternativă la ieșirile obișnuite de weekend și mută atenția spre zonele naturale din apropierea orașului. Pentru cei care caută activități în aer liber, întâlnirea de la Delta Moldovei propune o după-amiază cu program ghidat, conținut educativ și contact direct cu natura.