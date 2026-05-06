Noi contestații pe autostrada Iașului!

Asocierea Concelex și Construcții Erbașu a depus contestații privind atribuirea contractului de proiectare și execuție pentru tronsonul 4 DN24 (Iași) – Vamă, segment esențial care include Podul peste Prut de la Ungheni.

Potrivit informațiilor oficiale transmise de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), asocierea Concelex și Construcții Erbașu a depus contestații privind atribuirea contractului de proiectare și execuție pentru tronsonul 4 DN24 (Iași) – Vamă, segment esențial care include Podul peste Prut de la Ungheni. Este exact porțiunea considerată „poarta de ieșire” a Moldovei românești către rețeaua rutieră europeană a Republicii Moldova.

Asocierea ITINERA SPA (Lider) - ICM S.P.A, SAIPEM S.P.A, a fost desemnată câștigătoare a contractului pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4, valoarea ofertei fiind de 3,57 miliarde lei, fără TVA.

CNIR a cerut urgentarea procedurilor

În acest context, CNIR a reacționat solicitând Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) urgentarea procedurilor, invocând caracterul strategic al proiectelor finanțate prin Programul SAFE — un program care nu doar finanțează infrastructură, ci redefinește conexiuni geopolitice în regiune.

Ironia situației este că, în timp ce pe hârtie proiectul A8 avansează ca o verigă de coeziune între România și Republica Moldova, în realitate el continuă să fie fragmentat de etapele clasice ale infrastructurii românești: contestații, reevaluări și întârzieri administrative.

Contractul contestat vizează unul dintre cele mai complexe tronsoane ale întregii autostrăzi: aproximativ 15,5 kilometri de infrastructură majoră, dar cu o densitate tehnică excepțională. Vorbim despre 14 poduri și pasaje, două tuneluri, două noduri rutiere de importanță strategică — inclusiv conexiunea de perspectivă către Spitalul Regional de Urgență și Aeroportul Internațional Iași, precum și nodul rutier de la Golăiești.

În mod concret, acest segment nu este doar o simplă porțiune de autostradă, ci un ax de infrastructură critică, care concentrează în câțiva kilometri o densitate de lucrări comparabilă cu proiecte montane complexe.

Competiția acerbă dintre constructori lovește puternic în interesele Moldovei

În spatele competiției dintre constructori - cu asocierea italiană Itinera SPA (lider), ICM SPA și Saipem SPA declarată câștigătoare inițial - se joacă, de fapt, o miză mult mai mare: ritmul în care România își poate conecta infrastructura la Republica Moldova și, implicit, la coridorul est-european de mobilitate și securitate economică.

Fiecare contestație în acest tip de proiect nu înseamnă doar un dosar administrativ, ci o potențială amânare a unui segment de autostradă cu impact strategic major. Iar în cazul A8, întârzierea nu mai este doar o problemă de calendar, ci una de poziționare regională.

În acest moment, totul depinde de viteza cu care CNSC va soluționa contestațiile și de capacitatea instituțională de a evita blocarea unui proiect considerat vital pentru conectarea Moldovei la infrastructura europeană modernă. Daniel BACIU

 

