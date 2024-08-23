Noi contracte de achiziții de echipamente digitale pentru școlile din județ

Consiliul Județean a scos la licitație două noi contracte de achiziții în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Iași”.

Acestea includ furnizarea de echipamente digitale pentru atelierele de practică din unitățile de învățământ profesional și ethnic, în valoare totală estimată de 388.085.31 lei și respectiv furnizarea de echipamente pentru dotarea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal/unitate conexă, în valoare totală estimată de 6,6 milioane de lei. „Obiectul contractului de achiziție publică îl constituie furnizarea de echipamante digitale pentru atelierele de practică din unitățile de învățământ professional și tehnic (ITP), achiziția de materiale și echipamente digitale de specialitate pentru atelierele de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (IPT) prin intremediul liniei investiționale I.14, care va contribui la dezvoltarea infrastructurii educaționale a bazei materiale a atelierelor de practică din cadrul unităților de învățământ profesional și tehnic din județul Iași și va facilita procesul de învățare și predare prin investiții în materiale didactice, echipamente de specialitate moderne cât și instrumente digitale adecvate”, se precizează în caietul de sarcini postat de Consiliul Județean în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Având în vedere volumul mare de echipamente ce fac obiectul achiziției, diversitatea acestora precum și necesitatea evidențierii acestora pe fiecare școală în parte a condus la lotizarea și gruparea lor. „Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în instrucțiunile către ofertanți/candidați. Răspunsurile la solicitările de clarificări cu privire la documentația de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Secțiunea Listă,clarificări, notificări și decizii din cadrul anunțului de participare, autoritatea contractantă urmând să răspundă la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit conform art. 27 alin (3) din HG 395/2016”, se mai arată în anunțul publicat în SEAP.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 16.09.2024, ora 15, respectiv 23.09.2024, ora 15. Edi MACRI