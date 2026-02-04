Noi licitații pentru parcările de reședință

Direcția Exploatare Patrimoniu anunță că, pe 17 februarie 2026, la sediul din șos. Națională nr. 43, vor avea loc patru licitații publice cu strigare, oferind locatarilor ocazia să pună mâna pe spații de parcare extrem de râvnite, chiar sub ochii vecinilor.

Prima licitație începe la ora 10:00, iar în joc este locul de parcare nr. 14 din parcarea de reședință de pe stradela Canta nr. 4. Vor putea participa doar locatarii blocurilor 453, 454 și 456 – un duel care promite tensiune și strategii de ultim moment.

A doua rundă, de la ora 11:00, va scoate la licitație locurile 16 și 21 din parcarea de pe șos. Păcurari nr. 4. La această licitație vor concura locatarii blocurilor 558, 590A, 590B, 590C și Cămin, fiecare cu speranța că va obține „cartonașul” perfect pentru mașina sa.

La ora 12:00, a treia licitație va viza locurile 3, 8 și 30 din parcarea de pe bd. Primăverii nr. 25. Dreptul de participare îl au locatarii blocurilor A6, C1, T1, T2 și T3, care se vor întrece într-un adevărat maraton al ofertelor.

Încheierea zilei se va face cu licitația de la ora 13:00, pentru locurile 1, 13, 23 și 26 din parcarea de pe str. Canta nr. 38, unde se vor alinia blocurile 531, 532, Cămin 60A, Cămin 60B și H3. Emoția și adrenalina vor atinge cote maxime în această rundă finală.

Pentru a participa, locatarii trebuie să depună documentele în format electronic (scan) pe adresa de email licitatii.camera12@gmail.com, până la 12 februarie 2026, ora 13:00. Documentația completă și condițiile de participare pot fi obținute de la Direcția Exploatare Patrimoniu, la tel. 0232/264246 – int. 113.

Această zi nu este doar despre spații de parcare: este despre strategii, competiție și dreptul fiecărui ieșean de a-și proteja mașina într-un oraș în continuă mișcare. Patru licitații, zeci de locatari implicați și șansa de a câștiga un loc râvnit – toate se desfășoară sub semnul transparenței și al șansei egale pentru toți participanții. Carmen DEACONU