Noi modificări în Legea pensiilor. Pensia anticipată poate fi transformată în pensie de invaliditate

* noua lege a pensiilor prevede că pensia de invaliditate se cuvine și persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii, dar care nu au împlinit vârsta standard de pensionare * acestea au capacitatea de muncă afectată fie din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, constatate conform legii, fie din pricina altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca

Şefa Casei de Pensii Iaşi, Maria Andronache, anunţă că noua Lege a Pensiilor, Legea nr. 360/2023 aduce schimbări semnificative. De la 1 septembrie pensia anticipată poate fi transformată în pensie de invaliditate. „Un pensionar anticipat, aflat în plată, poate opta pentru pensia de invaliditate. Acest lucru nu era posibil pe legislaţia anterioară. Asta presupune că persoana pensionată anticipat să vină cu încadrare în grad de invaliditate în urma unei expertize medicale. De subliniat e faptul că plata pensiei anticipate încetează. La fel, legea permite trecerea de la pensia de invaliditate la pensia anticipată, fapt care presupune încetarea pensiei de invalidate. Pe legea actuală, la pensia de invaliditate nu mai este impus un stagiu anume de contributivitate”, spune Maria Andronache.

Beneficiarii unei pensii anticipate pot opta pentru acordarea pensiei de invaliditate până la data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Noua lege prevede că pensionarii de invaliditate pot cumula atât pensia cât şi alte venituri, fără a mai fi condiţionaţi de gradul de invaliditate. „Pare puţin ciudat, dar la pensia anticipată nu poţi cumula pensia cu alte venituri salariale, pe când la pensia de invaliditate poţi face cumul de venituri. O persoană cu deficit locomotor poate presta diferite activităţi, în special online. Alt argument este cel că pentru pensia anticipată trebuie să îndeplineşti un stagiu contributiv obligatoriu, iar cele necontributive asimilare se iau în calcul la punctaj dar peste stagiul contributiv. La pensia de invaliditate condiţia este să ai un stagiu contributiv în sistemul public. Nu contează dacă este de 1 an, 12 sau 25. Legea spune doar un stagiu contributiv în sistemul public”, spune Maria Andronache.

Artiștii pensionari nu pot primi pensii mărite!

Pensionarii care sunt membri ai diverselor uniuni de creatori vor ca indemnizaţiile să le fie actualizate şi majorate. În urma sesizărilor primite, Casa de Pensii Iaşi spune că acest lucru nu este posibil. Deocamdată. Legea care stă la baza acordării acestor indemnizaţii trebuie să fie la rândul ei actualizată.

Prin Legea 8/2006 a fost stabilit dreptul la o indemnizaţie lunară în beneficiul pensionarilor care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. Aceste uniuni profesionale sunt considerate persoanele juridice române de drept privat, fără a avea însă scop patrimonial. Ele sunt din diverse domenii precum cel al creaţiei muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale, jurnalistice şi al artelor plastice. Legislaţia arată că pensionarii membri ai acestor uniuni de creaţie au dreptul la o indemnizaţie lunară în valoare de 50% din valoarea pensiei pe care o primesc. Dacă până acum valoarea acestor indemnizaţii s-a actualizat automat şi imediat, de la 1 septembrie acest lucru nu mai e posibil.

Drept consecinţă, operaţiunea de recalculare a drepturilor de pensie prevăzută la art. 144 din Legea nr. 360 din 2023 nu produce efecte asupra cuantumului indemnizaţiei stabilite în baza Legii nr. 8 din 2006. Astfel că indemnizaţia de creator primită în această lună de pensionarii care sunt membri ai uniunilor de creatori a rămas tot cea veche. „O situaţie generată de noua lege a pensiilor se referă la indemnizaţiile membrilor uniunilor de creaţie. Este vorba de Legea 8 din 2006. Această lege spune în clar că indemnizaţia este jumătate din pensia în plată, fără a depăşi două salarii minime pe economie, şi se modifică ori de câte ori creşte valoarea punctului de pensie. Ne confruntăm cu un număr mare de solicitări din partea beneficiarilor unor astfel de indemnizaţii. Ei vor ca aceste indemnizaţii să crească şi ele de la 1 septembrie, întrucât pensiile le-au fost recalculate. Noutatea este că nu mai avem temei legal”, spune Maria Andronache, directoarea Casei de Pensii Iaşi.

Acest lucru se întâmplă pentru că vechea lege făcea referire la "valoarea punctului de pensie", noţiune care nu mai există în legea nouă a pensiilor, Legea 360 din 2023, ca parte din formula de calcul, pentru că nu mai există temei legal pentru majorarea indemnizaţiilor. „Noua lege operează cu noţiunea de valoare de referinţă. Suntem într-un cadru legislativ în impas. Problema se poate corecta doar dacă Legea 8 din 2006 va face referire la valoarea de referinţă", a spus Maria Andronache, directoarea Casei de Pensii Iaşi. Laura RADU