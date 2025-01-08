Noi reguli la Serviciul de stare civilă Iași

* începând cu data de 8 ianuarie 2025, activitatea de lucru cu publicul a Serviciului de stare civilă Iași se reorganizează în totalitate, accesul la serviciile instituției urmând a se face doar pe bază de programare online

Din 8 ianuarie 2025 înregistrarea faptelor de stare civilă se va face doar în noul sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă (SIIEASC) proiect implementat de către Ministerul Afacerilor Interne (Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor) în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Din acest motiv, începând cu data de 8 ianuarie 2025, activitatea de lucru cu publicul a Serviciului de stare civilă Iași se reorganizează în totalitate, accesul la serviciile instituției urmând a se face doar pe bază de programare online.

Din acest an, înregistrarea nașterii se poate face în localitatea de domiciliu sau reședință a unuia dintre părinți și nu doar la locul unde s-a produs nașterea cum se întâmpla în trecut.

Exemplu: Copil născut în municipiul Iași, mama are domiciliul în Bacău, iar tatăl în Miroslava - înregistrarea nașterii se poate face la SPCLEP Bacău sau la Primăria Miroslava (compartimentul Stare Civilă). Anterior, nașterea putea fi înregistrată doar la Starea Civilă Iași.

Înregistrarea nașterii la Starea Civilă Iași se va face doar pe bază de programare online pe siteul DLEP.

La înregistrarea căsătoriei, programarea datei și orei de oficiere a căsătoriei civile se face pe bază de programare online pe siteul DLEP. În momentul confirmării programării online viitorii soți vor primi o notificare cu privire la data și ora depunerii Declarației de căsătorie.

Din motive tehnice, oficierea căsătoriei se va face doar la sediul Serviciului de stare civilă.

Eliberarea certificatelor duplicat - Din anul 2025, depunerea cererii pentru duplicat/extras/Anexa 9 se poate face la oricare SPCLEP sau stare civilă din România. În trecut, cererea se putea depune doar în localitatea de domiciliu sau acolo unde a fost întocmit actul. De acum, activitatea de primire cereri pentru duplicate/extrase sau formulare multilingve/Anexa 9 se va face doar pe bază de programare online pe siteul DLEP.

Pentru acte speciale – schimbări nume, înscrieri mențiuni, rectificări, activitatea de primire cereri se va face doar pe bază de programare online pe siteul DLEP.

La divorțul pe cale administrativă, depunerea cererii se face fără programare online, în programul de lucru cu publicul afișat pe site. Reguli generale pentru programările online și acces servicii: programarea este valabilă doar confirmată din adresa de email; programările neonorate nu vor fi reprogramate; actul de identitate se prezintă în original și în termen de valabilitate; dacă este cazul, procura se prezintă în original. „Datorită faptului că prelucrarea cererilor și eliberarea anumitor documente se va face pe loc, există posibilitatea creșterii timpului de așteptare în relația cu publicul. În acest sens, deoarece în perioada inițială de implementare fluxul de persoane poate crește semnificativ, ca și timpul de așteptare, vă recomandăm să utilizați aplicația de programare on-line și să respectați programul pentru ziua de prezentare la ghișeu. Certificatele de stare civilă eliberate anterior (pe formatul vechi) în baza HG 64/2011, precum și extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în baza Convenției nr.16, semnată la Viena sunt și rămân valabile”, au transmis reprezentanții Serviciului de Stare Civilă Iași. Carmen DEACONU