* cel mai mare oraș al Moldovei nu mai funcționează doar pe axa „centru–cartiere”, ci pe o hartă de micro-huburi și ore de vârf * în jurul comunităților de birouri, al spațiilor de coworking, al nodurilor de transport și al rețelelor de meet-up, patru triburi cresc în paralel — corporatiștii, creativii, navetiștii și digital nomads * ei mută consumul, serviciile și investițiile după propriul ritm

Dimineața, orașul e al navetiștilor: oamenii care intră și ies din Iași ca dintr-un „organism regional”, cu trasee repetitive și timp măsurat în minute. În analizele regionale ale Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est apare explicit presiunea navetei în orașele mari, cu mențiunea că astfel de poli primesc „peste 50.000 de navetiști zilnic” — o cifră care explică de ce diminețile și serile nu sunt doar trafic, ci economie în mișcare: benzinării, retail „de drum”, cafenele rapide, servicii care apar exact unde se comprimă fluxul.

La capătul acestui flux, corporatiștii au tras după ei o geografie economică compactă, în jurul marilor clădiri de birouri. În ecosistemul Palas, datele comunicate de dezvoltator descriu deja o comunitate de business regională: 7 clădiri office clasa A, 75.600 mp și aproximativ 60 de companii cu circa 9.000 de angajați. În proximitate, Palas Campus e prezentat ca cea mai mare clădire office din țară, cu 54.000 mp de birouri (dintr-un total de 60.000 mp) și o investiție de peste 120 milioane euro; are și un detaliu care spune mult despre orașul „pe program”: o parcare de aproximativ 625 de locuri.

Economia din jurul acestor campusuri se vede în felul în care se schimbă ziua: prânzul devine „al doilea program”, iar cafenelele și restaurantele nu mai sunt doar locuri de ieșit, ci extensii de muncă și networking. Când o companie își mărește spațiul, orașul simte imediat. De pildă, în 2025, Endava a anunțat extinderea la 5.500 mp în Palas (după un plus de 2.400 mp în UBC 1) — un tip de mișcare care, dincolo de comunicatul corporate, înseamnă mai multe trasee zilnice, mai mult consum recurent și mai multă presiune pe „servicii de proximitate”.

Creativii schimbă economia altfel: nu prin volum, ci prin felul în care reintroduc spații în circuit și creează micro-piețe locale. Fab Lab Iași se definește explicit ca spațiu de coworking și conectare, cu accent pe educație, tehnologie și design, iar în prezentări externe apare și mărimea — peste 700 mp — adică suficient cât să devină un mic hub, nu doar o cameră cu birouri. În același registru, FAR coworking își construiește identitatea chiar din povestea locului: „o casă roz” din centrul orașului, cu vedere spre Golia, transformată în coworking. Iar când un spațiu are tarife publice și simple, de la 90 lei/zi până la 900 lei/lună pentru un birou permanent, plus închirieri de sală, vezi cum se monetizează, concret, noua cultură a muncii: plătești flexibilitate, comunitate și liniște, nu doar metri pătrați.

Digital nomads este tribul care împinge Iașul spre economie „în regim flexibil”: oameni care lucrează remote din oraș pentru altundeva, care caută locuri de stat cu laptopul, comunități în care intri repede și o infrastructură care nu te trădează. Spații ca Humans Anticafe sunt simptomul acestui stil de viață: program clar (în listările de coworking apare 09:00–17:00 în timpul săptămânii) și un concept care își asumă o componentă socială, nu doar „mese și Wi-Fi”. Iar comunitățile se văd în cifrele simple ale platformelor de evenimente: în Iași există grupuri tech cu sute și chiar peste o mie de membri (de exemplu DotNet Iași ~1.161 membri, AWS User Group Iași ~685), iar Tech a Break Iasi e descris ca serie locală de întâlniri pentru teme din zona tech & IT.

Peste toate, conectivitatea „de ieșire” contează mai mult decât pare. Aeroportul Internațional Iași a notat o creștere de pasageri la aproximativ 2,24 milioane, cifre care explică de ce Iașul nu mai e doar un capăt de țară, ci o bază de plecare și revenire pentru oameni care lucrează și trăiesc „în rețea”.

Dan DIMA