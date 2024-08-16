Noul drum care va face legătura între Iași și Ciurea, scos la licitație!

Primăria comunei Ciurea a lansat procedura de licitație publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a străzii Olarilor (tronsonul II), care ar urma să reprezinte o alternativă mult mai rapidă pentru legătura direct cu municipiul Iași, în condițiile în care o lucrare similară, respectiv dinspre strada Hlincea spre Ciurea, urmează să fie executată de către Primăria Municipiului Iași.

Potrivit proiectului, lucrările de modernizare a străzii Olarilor, cu o lungime de aproximativ 900 de metri, este de 1,8 milioane de lei fără TVA. „Strada Olarilor are specificul așezărilor rurale, cu intersecții în unghiuri drepte sau foarte ascuțite și pante mari. Lățimea părții carosabile balastate este de 6-6,5 metri, aceasta nefiind totdeauna bine definită”, se precizează în documentația de atribuire a contractului.

„Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului”, se arată în anunțului publicat de Primăria Ciurea pe platforma Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), termenul limită de depunere a ofertelor fiind 2 septembrie 2024, ora 15.

În ceea ce privește Primăria Municipiului Iași, specialiștii au identificat trei variante pentru modernizarea străzii Hlincea care ar urma să facă legătura cu comuna Ciurea. În prima variantă, drumul de legătură, în lungime de 640 de metri, ar urma să pornească din Şoseaua Iași – Hlincea și să treacă pe lângă Mănăstirea Hlincea.

Potrivit specialiştilor, pentru realizarea drumului este necesară modernizarea arterei de circulație deja existentă, prin lărgirea părții carosabile, asigurarea scurgerii apelor, executarea de trotuare/piste de biciclete şi consolidarea versanților. În cazul celei de-a doua variante, drumul, în lungime de 570 de metri, ar urma să pornească tot din Şoseaua Iași – Hlincea și să străbată pădurea administrată de Ocolul Silvic Bisericesc.

Această variantă ar fi însă, mult mai costisitoare, ea necesitând exproprieri pe o suprafață de 6.270 de metri pătrați, scoaterea din fondul forestier a terenului, construirea unui drum nou, precum și lucrări de consolidare și drenare a versanților. În sfârşit, cea de-a treia variantă ar urma să pornească, la fel ca celelalte două, tot din Şoseaua Iași – Hlincea, parcurgând apoi drumul aflat în proprietatea privată a unei societăți comerciale.

În lungime de 510 metri, drumul ar urma să treacă, de asemenea, prin pădurea administrată de Ocolul Silvic Bisericesc. Pentru realizarea acestuia sunt necesare exproprieri pe o suprafață de 6.380 metri pătrați și lucrări de modernizare a drumului existent prin lărgirea părții carosabile, asigurarea scurgerii apelor, executarea de trotuare/piste de biciclete, etc. În urma analizării tuturor celor trei variante, specialiștii au ajuns la concluzia că cea mai avantajoasă variantă ar fi prima dintrte acestea, respectiv cea în lungime de 640 de metri, care ar urma să treacă pe lângă Mănăstirea Hlincea. „Indiferent de varianta finală aleasă de către specialiști, traseul proiectat se va corela cu drumul care urmează să fie modernizat de Primăria Ciurea și anume strada Olarilor, în lungime de aproximativ 900 de metri”, a declarat primarul Iașului, Mihai Chirica. Edi MACRI