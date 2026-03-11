Nume legendare ale medicinei mondiale, la  Zilele Spitalului Clinic de Recuperare din Iași!

Ultima săptămână a lunii martie transformă Iașul într-un adevărat pol al excelenței medicale. În perioada 23–28 martie 2026, Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iași (ZSCR 2026) reunește cei mai importanți experți în recuperare și reabilitare medicală din România și din întreaga lume, pentru o ediție care promite să fie mai spectaculoasă ca niciodată.

Evenimentul adună anual peste 2000 de profesioniști în sănătate – medici, fizioterapeuți, psihologi, audiologi, dieteticieni, farmaciști și asistenți medicali – toți uniți de același scop: descoperirea celor mai noi tehnologii și metode care transformă viața pacienților și redau speranța celor aflați în suferință. Participarea este posibilă atât fizic, cât și online, prin transmisii live, astfel încât nimeni să nu piardă informațiile care pot redefini medicina recuperatorie.

Ediția din acest an oferă un program științific impresionant, conceput pentru a sprijini educația medicală continuă. Evenimentul central, Conferința „Strategii moderne în prevenție și recuperare”, este creditată cu 30 puncte EMC de Colegiul Medicilor din România, 9 puncte EMC pentru asistenți, și 7 puncte EMCD pentru dieteticieni. Participarea online asigură 6 puncte EMCD.

Pe lângă conferința principală, ZSCR 2026 include cursuri post-universitare de top, printre care Cardiologie, Medicină de familie, ORL, Otologie.

Oaspeți internaționali care fac diferența

Evenimentul strălucește prin prezența unor nume legendare ale medicinei mondiale, experți recunoscuți internațional, din domenii diverse: Cardiologie - Gabriela Wilson (SUA), Muthana Zouri (Canada), Sue Archbold (UK), Antonio Della Volpe (Italia), Andrzej Zarowski (Belgia), Anghelina Chiaburu (Republica Moldova), Otologie - Svetlana Diacova, Eliana Cristofari, Astrid Magele, Mihail Maniuc, Angel Ramos Macías, Levent Sennaroğl, Georg Sprinzl, Sergiu Vetricean, Ortopedie - Dan Arvinte (UK), Dragoș Pencu (Franța), Daniel Donici (Franța), René Hartensuer (Austria), Ion Stupac (Republica Moldova), Bogdan Zaharia (Franța), Neurologie - Max Josef Hilz (Germania), Tjalf Ziemssen (Germania), Vitalie Lisnic (Republica Moldova)

Alături de aceștia, reputați chirurgi ortopezi cu colaborări de lungă durată cu Spitalul Clinic de Recuperare Iași – Wilhelm Friedl, Dan Constantin Putineanu și Florin Ramadani – completează galeria de excelență a evenimentului.

„Într-un context în care sistemele de sănătate se confruntă cu provocări complexe, reziliența și prevenția devin componente esențiale ale actului medical. Recuperarea nu înseamnă doar tratarea unei boli sau a unui traumatism, ci recâștigarea capacității pacientului de a-și relua viața activă, de a-și menține autonomia și calitatea vieții. Evenimentul nostru creează un cadru de dialog științific și colaborare interdisciplinară, unde expertiza medicală și inovația tehnologică se întâlnesc pentru a modela viitorul medicinei de recuperare”, a transmis conf. univ. dr. Carmen Cumpăt, managerul Spitalului Clinic de Recuperare Iași. Carmen DEACONU