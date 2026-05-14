Nuntă de fițe cu salmonella și stafilococ auriu, la Iași

* Primele rezultate de laborator indică prezența bacteriei Salmonella enterica grup C la trei dintre pacienții internați, un agent patogen frecvent asociat focarelor alimentare cu răspândire rapidă în colectivități * analizele efectuate asupra personalului angajat au evidențiat două rezultate pozitive pentru Staphylococcus aureus

Un posibil focar de toxiinfecție alimentară izbucnit în urma nunții copilului unui comisar-șef din IPJ Iași, eveniment organizat la un hotel de la periferia municipiului Iași, a declanșat o anchetă epidemiologică de amploare, coordonată de Direcția de Sănătate Publică Iași.

Incidentul, aflat încă în evoluție, a generat zeci de îmbolnăviri și internări în mai multe unități medicale din țară, ridicând suspiciuni serioase privind siguranța alimentară a preparatelor servite la eveniment.

Inițial, autoritățile sanitare au confirmat 14 persoane internate, repartizate în spitale din Iași, Râmnicu Sărat, Huși și Brașov, în timp ce alte 33 de persoane prezintă simptome compatibile cu toxiinfecția alimentară și sunt monitorizate la domiciliu. Deși tabloul clinic este în majoritatea cazurilor unul favorabil, amploarea fenomenului a determinat declanșarea unor investigații complexe, menite să identifice sursa exactă a contaminării.

Se deschid noi ipoteze privind posibilele căi de contaminare

Primele rezultate de laborator indică prezența bacteriei Salmonella enterica grup C la trei dintre pacienții internați, un agent patogen frecvent asociat focarelor alimentare cu răspândire rapidă în colectivități. În paralel, analizele efectuate asupra personalului angajat au evidențiat două rezultate pozitive pentru Staphylococcus aureus, în timp ce alte patru probe au fost negative, aspect care deschide noi ipoteze privind posibilele căi de contaminare, inclusiv manipularea necorespunzătoare a alimentelor.

În cadrul anchetei epidemiologice, echipele DSP au recoltat o gamă extinsă de probe, incluzând alimente, apă din rețeaua utilizată la eveniment, probe de sanitație și exudate de la personalul implicat. Toate acestea se află în prezent în analiză la laboratorul DSP Iași, urmând ca rezultatele finale să fie comunicate în perioada următoare.

Autoritățile încearcă să reconstituie întregul lanț alimentar al evenimentului, de la aprovizionare și preparare până la servire, pentru a identifica momentul și sursa exactă a contaminării. În acest context, ancheta ia în calcul atât o posibilă contaminare inițială a materiilor prime, cât și deficiențe de igienă sau temperatură în procesul de preparare.

Direcția de Sănătate Publică Iași a transmis că ancheta este în desfășurare, iar măsurile finale vor fi stabilite după centralizarea tuturor rezultatelor de laborator și a datelor epidemiologice. Până atunci, cazul rămâne deschis, fiind monitorizat atent de autoritățile sanitare, în condițiile în care este considerat un posibil focar alimentar cu extindere regională. Carmen DEACONU