Nunta în anul 2025: agendele organizatorilor sunt deja pline!

Sezonul nunților din 2024 este aproape de final, dar cei care se ocupă de astfel de evenimente nu au prea mult timp de odihnă, întrucât au început deja să pună la punct contractele pentru evenimentele programate în 2025. Conform celor implicați în fenomen, anul următor va fi unul „de foc”, întrucât cererea este deja extrem de mare.

Organizatorii de nunți se așteaptă și la multe provocări în viitorul sezon, întrucât cerințele mirilor se schimbă de la un an la altul. „A fost un 2024 plin, cel puțin în Iași. Nu am avut weekend fără două evenimente, chiar și mai multe. Ieșenii au început să apeleze la ajutorul nostru pentru a organiza petrecerea perfectă de nuntă. Este mai simplu și ei și-au dat seama că pot scuti mult timp prin această metodă. Când vine vorba despre pretențiile lor, ele sunt multe și diverse. Fiecare cuplu are anumite dorințe, iar noi trebuie să le îndeplinim, acesta este rolul nostru. Deci, de la aranjamente florale care mai de care până la ornamente extrem de complexe, ne-am confruntat cu de toate. Anul acesta s-a purtat simplitatea, eleganța, detaliile fine care au făcut diferența. Nunțile au fost mult mai subtile decât în alți ani, am avut și foarte multe nunți de zi. Totodată, au existat și multe petreci în aer liber, în care atât mirii cât și invitații au avut ținute lejere”, a declarat Carmen Bogdan, organizator de evenimente din Iași.

Ce așteptări există pentru 2025?

Conform organizatorilor de evenimente, anul 2025 va fi unul extrem de aglomerat. Aceștia au observat faptul că tot mai mulți tineri îndrăgostiți au început să opteze pentru petreceri în aer liber, pe timp de zi. Chiar dacă acest lucru s-a întâmplat și în 2024, anul următor fenomenul va fi și mai răspândit. „Avem mulți miri care caută locații în aer liber, locații inedite, iar în Iași există astfel de spații, dar nu suficiente. Acest lucru reprezintă un impediment important, pentru că este greu să găsești data pe care ți-o dorești. Agenda noastră este deja plină, avem persoane care ne-au contactat chiar și în urmă cu doi an sau trei pentru organizarea petrecerii. Cred că mulți dintre cei care au participat la nunți elegante, lejere, în aer liber, au fost impresionați de eveniment și s-au gândit să urmeze acest model. Pe lângă faptul că există puține locații de acest gen, mirii trebuie să fie foarte atenți și la condițiile meteorologice. De multe ori trebuie să existe și o variantă de rezervă, iar aici se complică lucrurile”, a adăugat organizatorul de evenimente. Cristian ANDREI