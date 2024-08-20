O actriță de la Ateneul din Iași va regiza un spectacol la Teatrul Maltepe din Istanbul

În perioada 15-31 august 2024, actrița și regizoarea Erica Moldovan, de la Ateneul Național Iași, se va afla în Istanbul, Turcia, pentru a regiza spectacolul de teatru Rădăcini. Piesa a fost montată în luna aprilie la Ateneul Național din Iași, iar pe 31 august va avea loc premiera la Teatrul Maltepe din Istanbul.

Rădăcini este o dramă ce atinge probleme sociale și personale de actualitate. În fiecare seară, cele cinci prietene își dau întâlnire pentru a discuta despre complacerea în mediocritate și consecințele ei, frica de necunoscut, teama de a ne lăsa iubiți, puterea de iertare, victim blaming și traumă.

„Rădăcini este un spectacol care te poartă pe axa agonie-extaz care asemeni vieții tale, te face să râzi, să plângi, să fii emoționat, să fii curios, să visezi, să speri, adică să trăiești. Am început repetițiile pentru spectacolul Rădăcini iar fetele sunt foarte talentate. Conceptul, textul, până și titlul le-au plăcut atât de mult încât au vrut să păstrez totul integral ca spectacolul nostru de acasă. Cu toate astea am ales să aduc câteva schimbări ideii regizorale, deoarece nu îmi plac re-make-urile”, a declarat Erica Moldovan.

Din distribuția spectacolului fac parte actrițe: Nihan Varlık, Merve Sezgün, Gizem Karacan, Özge Tokay, Büşra Gülhatun, İrem Sözbir Tandoğan.

Maura ANGHEL