O adolescentă s-a răzbunat pe tatăl ei. I-a făcut plângere penală, iar omul este judecat

Enervat că nu este ascultat, ci chiar sfidat de fiică-sa, A.D., încă elevă de liceu, ieşeanul Vasile D. i-a administrat fetei o corecţie fizică. Mai precis, în seara de 25 septembrie 2023, în timp ce se aflau în apartament, bărbatul a pus mâna pe o şipcă şi a altoit-o de câteva ori, peste mâini şi peste picioare. Ca să se înveţe minte şi să fie mai modestă, la cei 16 ani ai ei. Rezultatul avea să se dovedească total contrar celui scontat.

A doua zi, A.D. s-a dus la IML, şi-a scos certificat medico-legal, în act specificându-se că leziunile suferite necesită 4-5 zile pentru vindecare. De acolo, a mers la secţia de poliţie, unde a făcut plângere penală tatălui ei, acuzându-l de violenţă în familie. Lui Vasile i-a fost deschis dosar penal, bărbatul n-a prea luat în serios chestia asta, a recunoscut că o lovise, nu se gândea că ar da de belea. Iarăşi a greşit. Anchetatorii şi-au dus munca până la capăt, rechizitoriul a ajuns în instanţă pe 24 iulie, acum a trecut de camera preliminară, judecătorul de aici a dispus începerea procesului. Urmează a se stabili primul termen de judecată. Claudiu CONSTANTIN