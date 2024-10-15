O bătrână îi vrea la puşcărie pe fiii scandalagii

Încă de mici copii, fraţii Laurenţiu şi Adrian I. din Roşcani au fost nişte rebeli, mai mereu în conflict cu părinţii şi profesorii. După majorat, comportamentul lor a devenit chiar violent. Nu şi-au întemeiat propriile familii, au continuat să locuiască în casa Mariei, mama lor. Pe care au ajuns s-o terorizeze psihic prin scandalurile repetate cu o frecvenţă din ce în ce mai mare.

Astfel, femeia i-a chemat de două ori în faţa instanţei, solicitând emiterea ordinului de protecţie şi evacuarea lor din locuinţă. A câştigat de fiecare dată.

Laurenţiu şi Adrian n-au ţinut cont de hotărârile judecătoreşti, s-au întors acasă, unde şi-au continuat comportamentul de dinainte. Maria n-a mai suportat, a chemat poliţia, agenţii au venit, au constatat situaţia de facto în procesul verbal, apoi s-a deschis dosar penal, fraţii fiind inculpaţi pentru încălcarea restricţiilor impuse prin ordinul de protecţie. Dosarul a trecut, luni, 14 octombrie a.c., de camera preliminară, dispunându-se începerea judecăţii. Inculpaţii au toate şansele să ajungă în închisoare. Claudiu CONSTANTIN