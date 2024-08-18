O elevă de la Colegiul Național, triplă medaliată la Beijing

Succes remarcabil pentru eleva Anemona Maria Luchian în Asia! Elevă a Colegiului Național Iași, a reprezentat cu mândrie România la Olimpiada Internațională de Științele Pământului – IESO, desfășurată la Beijing, capitala Republicii Populare Chineze, în perioada 8-16 august. Această competiție anuală, organizată sub egida Organizației Internaționale pentru Educație în Geoștiințe (IGEO), este destinată elevilor de liceu și are ca scop încurajarea relațiilor de prietenie între tinerii din diferite țări, promovând în același timp colaborarea internațională în schimbul de idei și resurse educaționale în domeniul științelor Pământului.

Anemona va reveni la Iași aducând cu ea nu doar trei medalii, ci și o experiență de viață de neuitat. A obținut medalia de aur la secțiunea ESP (Earth System Project) și medalia de argint la secțiunea ITFI (International Team Field Investigation) în competiția pe echipe, precum și medalia de bronz la concursul individual. Ea a fost antrenată de către prof. Ioana Bohotineanu (Biologie), prof. Alina Maria Iacoban (Chimie), prof. Jean Marius Rotaru (Fizică) și prof. Dorin Fiscutean (Geografie). „Felicitări Anemonei pentru rezultatele sale excepționale și cadrelor didactice care, prin profesionalismul lor, au contribuit la formarea competențelor necesare pentru a excela în toate cele patru discipline de concurs: biologie, chimie, fizică și geografie”, a fost mesajul conducerii colegiului.

La olimpiada de la Beijing, lotul României a obţinut patru medalii - una de aur, una de argint şi două de bronz, trei fiind aduse de Anemona Maria Luchian.

Maura ANGHEL