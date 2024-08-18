O elevă de la Colegiul Național, triplă medaliată la Beijing
Succes remarcabil pentru eleva Anemona Maria Luchian în
Anemona a revenit la Iași ieri, aducând cu ea nu doar trei medalii, ci și o experiență de viață de neuitat. A obținut medalia de aur la secțiunea ESP (Earth System Project) și medalia de argint la secțiunea ITFI (International Team Field Investigation) în competiția pe echipe, precum și medalia de bronz la concursul individual. Ea a fost antrenată de către prof. Ioana Bohotineanu (Biologie), prof. Alina Maria Iacoban (Chimie), prof. Jean Marius Rotaru (Fizică) și prof. Dorin Fiscutean (Geografie). „Felicitări Anemonei pentru rezultatele sale excepționale și cadrelor didactice care, prin profesionalismul lor, au contribuit la formarea competențelor necesare pentru a excela în toate cele patru discipline de concurs: biologie, chimie, fizică și geografie”, a fost mesajul conducerii colegiului.
La olimpiada de la
