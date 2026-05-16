Iasmina Ioana Huțupașu, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Iași, a obținut una dintre cele mai importante performanțe ale anului pentru educația ieșeană. Tânăra s-a calificat pe primul loc în lotul restrâns care va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Biologie, rezultat care confirmă nivelul de excelență atins de elevii ieșeni în competițiile școlare de elită.

Reușita Iasminei nu este doar un succes personal, ci și o confirmare a muncii susținute din școala ieșeană de performanță. Calificarea în lotul restrâns presupune selecție riguroasă, pregătire intensă și rezultate constante la nivel național, mai ales într-un domeniu științific complex, precum biologia.

O performanță construită prin disciplină, pasiune și muncă

Iasmina Huțupașu s-a remarcat prin seriozitate, curiozitate științifică și o capacitate de analiză deosebită. Parcursul ei este descris ca rezultat al unei pregătiri constante, al atenției pentru detaliu și al pasiunii autentice pentru biologie.

Performanța obținută arată cât de importantă este continuitatea în pregătire, mai ales în cazul competițiilor internaționale, unde elevii trebuie să îmbine cunoștințe teoretice solide cu gândire aplicată, rigoare și rezistență intelectuală.

Dincolo de rezultate, Iasmina este prezentată ca o elevă echilibrată, modestă și matură, calități care completează profilul unui tânăr aflat la începutul unui traseu academic promițător.

Rolul profesorului mentor în performanța olimpică

În spatele unei asemenea reușite se află și munca profesorului care îndrumă, susține și construiește încredere. În cazul Iasminei, un rol important l-a avut profesoara Ioana Bohotineanu, mentorul care a însoțit-o în pregătirea pentru performanță.

Implicarea profesorului, alături de efortul elevului și sprijinul familiei, formează una dintre ecuațiile esențiale ale succesului în educație. În competițiile de nivel înalt, pregătirea nu înseamnă doar acumulare de informații, ci și orientare, metodă, ritm de lucru și încredere în propriile resurse.

Colegiul Național Iași, din nou pe harta excelenței

Rezultatul Iasminei Huțupașu aduce prestigiu Colegiului Național Iași și confirmă încă o dată poziția școlii în zona performanței academice. Calificarea la Olimpiada Internațională de Biologie este o reușită care depășește cadrul unei competiții școlare și devine un reper pentru întreaga comunitate educațională ieșeană.

Pentru Iași, această performanță înseamnă vizibilitate, recunoaștere și speranță. Ea arată că, într-un sistem educațional adesea pus sub presiune, excelența rămâne posibilă atunci când talentul, munca și mentoratul se întâlnesc.

Iasmina Huțupașu va reprezenta România într-o competiție internațională de prestigiu, iar drumul ei confirmă că marile rezultate se construiesc în timp, cu disciplină, pasiune și profesori care știu să vadă potențialul dincolo de notele din catalog. Teona SOARE