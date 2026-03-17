O elevă din Iași reprezintă România la Bruxelles, în Consiliul UE pentru Participarea Copiilor

România este reprezentată, în aceste zile, la Bruxelles, de o adolescentă din Iași într-unul dintre cele mai importante mecanisme europene dedicate participării copiilor la viața publică. Maria Alecsandra Lupu, în vârstă de 15 ani și jumătate, elevă a Colegiului Național „Mihai Eminescu”, face parte din Consiliul Consultativ al Platformei Uniunii Europene pentru Participarea Copiilor, structură prin care copiii și adolescenții din statele membre pot contribui direct la conturarea politicilor publice care îi privesc.

Participarea ei are loc în contextul celei de-a 8-a reuniuni a Consiliului Consultativ, un eveniment cu atât mai important cu cât a reunit doar 12 copii din întreaga Europă. În acest cadru, tânăra din Iași a fost parte a unui dialog instituțional de nivel înalt, desfășurat chiar în Parlamentul European, într-un moment în care participarea copiilor la procesele democratice devine tot mai mult o temă concretă, nu doar declarativă.

Platforma Uniunii Europene pentru Participarea Copiilor funcționează sub motto-ul „Vocea ta, Europa noastră” și este gândită ca un instrument prin care instituțiile europene primesc direct opinii, propuneri și semnale din partea celor mai tineri cetățeni. În cadrul reuniunii de la Bruxelles, agenda a inclus sesiuni dedicate evaluării activităților din perioada 2025–2026, dar și dezbateri privind siguranța copiilor în mediul online, combaterea cyberbullying-ului, echitatea între generații și consolidarea Garanției Europene pentru Copii. Participanții au discutat, totodată, și direcțiile pentru perioada 2027–2028, cu accent pe noile provocări generate de evoluția tehnologică și pe felul în care vocea copiilor poate fi integrată mai eficient în elaborarea politicilor publice.

Mesaj de la Iași la Bruxelles

În timpul reuniunii, Maria Alecsandra Lupu a luat parte și la sesiuni de dialog direct cu oficiali europeni. Adolescenta din Iași s-a întâlnit marți cu vicepreședinta Parlamentului European, Ewa Kopacz, responsabilă pentru coordonarea politicilor privind drepturile copilului, dar și cu alți europarlamentari implicați în acest domeniu. Pentru o elevă de 15 ani, o asemenea experiență reprezintă nu doar o recunoaștere personală, ci și un semnal puternic despre potențialul tinerilor din România de a participa credibil la marile conversații europene.

În intervențiile sale din cadrul Consiliului Consultativ, Maria Alecsandra Lupu a adus în discuție perspectivele și preocupările copiilor din România, insistând în special asupra sănătății mintale a copiilor, temă pe care a ales să o aprofundeze pe parcursul celor opt reuniuni ale acestui for european. Alegerea acestui subiect nu este întâmplătoare: presiunile sociale, mediul digital și ritmul accelerat în care cresc noile generații fac din sănătatea emoțională una dintre cele mai sensibile teme ale prezentului.

„Participarea în Consiliul Consultativ al Platformei UE pentru Participarea Copiilor a fost una dintre cele mai importante experiențe din viața mea. Am avut ocazia să discut direct cu decidenți europeni despre probleme reale cu care se confruntă copiii, de la siguranța în mediul online până la sănătatea mintală și felul în care tinerii pot fi implicați mai mult în procesele democratice și decizionale. Am învățat că vocea copiilor poate avea un impact real atunci când este ascultată și luată în considerare”, a declarat Maria Alecsandra Lupu.

În spatele acestei reprezentări se află și susținerea Asociației „Justiție pentru minori” Iași, organizație implicată în promovarea drepturilor copilului și a participării tinerilor la viața publică.

Maura ANGHEL.