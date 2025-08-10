O grevă generală nu ar fi în avantajul profesorilor

* președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” subliniază în perioada grevei generale contractele de muncă se suspendă, ceea ce înseamnă că profesorii nu ar primi salariu, iar bugetul ar realiza economii * acum, sindicatele caută modalități alternative de a atrage atenția guvernanților

Noile ordine ale ministrului Educației, publicate vineri în Monitorul Oficial, oficializează creșterea normei didactice cu 2 ore pentru majoritatea cadrelor didactice. Pentru profesorii care beneficiau de o normă redusă la 16 ore, această creștere poate ajunge chiar la 4 ore suplimentare.

Nemulțumirea în rândul profesorilor este în creștere, iar protestele de la sediul Ministerului Educației continuă. Liderii sindicali anunță că vor participa în număr mare la amplul miting programat pentru data de 8 septembrie, însă nu exclud și alte forme de protest.

Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” subliniază că o grevă generală nu ar fi în avantajul profesorilor, deoarece în această perioadă contractele de muncă se suspendă, ceea ce înseamnă că aceștia nu ar primi salariu, iar bugetul ar realiza economii. Din acest motiv, sindicatele caută modalități alternative de a atrage atenția guvernanților asupra efectelor negative pe care această măsură le-ar avea asupra sistemului educațional și asupra profesorilor.

Rămâne de văzut cum va evolua situația și dacă guvernanții vor răspunde cererilor cadrelor didactice.

„Educaţia nu este vinovată pentru deficitul bugetar”

Laviniu Lăcustă, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi critică decizia autorităţilor de a creşte norma profesorilor şi spune că problemele financiare ale sistemului nu îşi au originea în Educaţie. „Bugetul Educaţiei, conform legii 198 din 2023, ar fi trebuit să fie de 15% din totalul veniturilor bugetului consolidat, adică aproximativ 5% din PIB. În realitate, Guvernul a alocat doar 2,5% - suficient cât să acopere cheltuielile pentru opt luni”, spune reprezentantul sindical.

Acesta atrage atenţia că finanţarea per elev este cea mai mică din Uniunea Europeană, de aproximativ 2.000 de euro pe an, şi că nici această sumă nu a fost asigurată integral. În plus, salariile profesorilor din România se află pe locurile 25-26 din 27 de state membre UE. „Educaţia nu este vinovată pentru deficitul bugetar. Cauzele reale sunt evaziunea fiscală, pensiile speciale, cheltuielile excesive ale administraţiilor centrale şi locale, investiţiile inutile, cum sunt pistele de biciclete prin câmp, în sate, şi multe altele”, a mai spus liderul USLIP Iaşi.

Sindicalistul consideră că, înainte de a lua măsuri care afectează direct personalul didactic, guvernanţii ar trebui să analizeze cu onestitate adevăratele surse ale dezechilibrelor financiare. Laura RADU, Carmen DEACONU