O ieșeancă, în cursa pentru președinția cluburilor de afaceri din România

Timp de o lună, în perioada 10 septembrie – 9 octombrie, membrii rețelei de cluburi de afaceri din întreaga țară și diaspora își pot exprima opțiunile în vederea alegerii noii echipe de conducere a Clubului Afaceri.ro.

Campania electorală se va desfășura exclusiv online, oferind tuturor candidaților șansa de a-și prezenta viziunea și strategiile de dezvoltare pentru Club Afaceri.ro. Printre cei care s-au înscris în cursa pentru alegerea președintelui acestei organizațâii se află și ieșeanca Amalia Georgescu (președintele Club Afaceri.ro Iași), alături de Dan-Ioan Popșor (Club Afaceri.ro Târnăveni) și Andrei Leancă (Club Afaceri.ro Vâlcea).

Pentru cele trei posturi de vicepreședinte concurează 7 candidați, dintre care alți 3 ieșeni, este vorba despre Daniel Croitor (Club Afaceri.ro Fabricat în Iași), Radu Nechita (Club Afaceri.ro Iași) și Iulian Vieru (Club Afaceri.ro Iași), pe lângă Ionel Anghelina (Club Afaceri.ro Craiova), Tamara Butoi (Club Afaceri.ro Viena), Cristian Culea (Club Afaceri.ro Constanța) și Daniel Saraolu (Club Afaceri.ro New York).

Candidații care vor obține cele mai multe voturi vor ocupa funcțiile respective pentru următorul mandate de 4 ani. Alături de aceștia, potrivit regulamentului de organziare și funcționare al Clubului Afaceri.ro, din viitorul Comitet Director Național (CDN) vor face parte președintele din mandatul anterior, în calitate de membru fără drept de vot, și secretarul general al rețelei. „Club Afaceri.ro continuă să își dezvolte structura de conducere pe principii democratice, promovând transparența și participarea activă a membrilor săi. Campania electorală este o oportunitate de a aduce în față idei inovatoare și lideri capabili să susțină creșterea rețelei și dezvoltarea antreprenorială a membrilor săi”, au precizat reprezentanții rețelei cluburilor de afaceri din România.

Clubul Afaceri.ro este o organizație de business networking care are ca scop promovarea și dezvoltarea antreprenorială, factor de dezvoltare socială durabilă și de creștere a calității vieții în România. Prin intermediului clubului, antreprenorii beneficiază de resurse de dezvoltare de business (prin cursuri, seminarii, mentorat) și acces pentru vizibilitatea afacerii acestora. Edi MACRI