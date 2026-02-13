O inițiativă a Primăriei Iași devine lege

* Senatul a adoptat proiectul de lege care modifică Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă și permite autorităților locale să aloce fonduri pentru reparația și întreținerea adăposturilor de protecție civilă din subsolurile blocurilor, la solicitarea asociațiilor de proprietari.

O schimbare majoră: până acum, întreaga responsabilitate financiară cădea exclusiv pe umerii proprietarilor. De acum înainte, administrațiile locale pot interveni direct pentru reabilitarea acestor spații vitale în situații de urgență.

Iașul n-a așteptat legea. A acționat!

Municipalitatea ieșeană susține că a anticipat nevoia de intervenție și a demarat deja lucrări înainte de adoptarea noilor prevederi. La finalul lunii decembrie, primarul Mihai Chirica a semnat primul contract pentru modernizarea și refuncționalizarea a patru adăposturi de protecție civilă. Valoarea investiției: aproximativ 2,3 milioane de lei.

Constructorul are la dispoziție șase luni pentru a readuce la standarde funcționale spațiile din Str. Petru Șchiopu nr. 16, bl. F2B, sc. B, Str. Sălciilor nr. 30, bl. 812, sc. A, Str. Grădinari nr. 42, bl. G11, sc. A, Str. Prof. A. Șesan nr. 8, bl. H4, sc. A.

Situația tehnică a acestor spații este una alarmantă: pardoseli deteriorate, compartimentări neconforme, infiltrații, igrasie, instalații degradate, lipsă de etanșeitate și absența dotărilor specifice. Practic, multe dintre aceste adăposturi și-au pierdut complet rolul pentru care au fost concepute.

Prin noua lege, administrațiile locale capătă instrumentul financiar necesar pentru a interveni acolo unde până acum exista doar blocaj.

Un program pe termen lung

Reprezentanții Primăriei anunță că cele patru obiective sunt doar începutul. Programul de reabilitare a adăposturilor de protecție civilă va continua și în anii următori, în funcție de solicitările asociațiilor de proprietari și de bugetele disponibile.

Într-un context regional și internațional în care tema protecției civile revine în prim-plan, Iașul transmite un mesaj clar: infrastructura de siguranță nu mai poate rămâne la nivel de formalitate birocratică.

Inițiativa plecată din capitala Moldovei devine acum politică publică la nivel național. Carmen DEACONU