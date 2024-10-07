O invitație exclusivă la Palatul Culturii

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași deschide larg porțile Palatului Culturii pentru a oferi o experiență culturală aparte. Începând cu data de 7 octombrie, publicul va putea pătrunde în universul fascinant al acestui simbol arhitectural al orașului, într-un program extins, care se întinde până la orele târzii ale serii. Astfel, între orele 9.00 și 22.00, vizitatorii sunt invitați să descopere farmecul istoric al Holului de Onoare, al Sălii Voievozilor și al Sălii „Henri Coandă”.

Această inițiativă, de a oferi acces în afara programului obișnuit de funcționare al muzeelor, vine ca răspuns la dorințele unui public numeros, dornic să admire aceste spații de o valoare inestimabilă. Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, a subliniat deschiderea către o nouă etapă în accesibilizarea patrimoniului: „Suntem încântați să oferim posibilitatea vizitării sălilor reprezentative într-un interval mai larg, adaptat nevoilor și programului vizitatorilor noștri. Este o invitație de a trăi experiența Palatului într-un mod mai personal și rafinat”.

Palatul Culturii, monument iconic, își dezvăluie astfel splendoarea arhitecturală și poveștile ascunse printr-o invitație subtilă la redescoperirea unor spații pline de eleganță și mister. Vizitatorii vor putea admira frumusețea monumentală a Holului de Onoare, să se lase copleșiți de grandoarea Sălii Voievozilor, unde istoria Moldovei prinde viață prin portrete și detalii minuțios lucrate, și să exploreze designul inovator al Sălii „Henri Coandă”, care poartă amprenta geniului tehnologic și artistic al celebrului inventator român.

Biletele, cu prețul accesibil de 10 lei, pot fi achiziționate fie la Casa de bilete a Palatului Culturii, în timpul programului standard al muzeelor, fie online, prin intermediul platformei Muzeu.ro, pentru a asigura un acces facil și rapid.

„Astfel, fie că sunteți pasionați de istorie, arhitectură sau pur și simplu dornici de a trăi o experiență culturală deosebită, Palatul Culturii vă așteaptă să îi treceți pragul și să descoperiți, în ritmul vostru, frumusețea nepieritoare a acestor spații de poveste”, au spus oficialii Palatului Culturii. Această oportunitate unică de a pătrunde în intimitatea Palatului Culturii în afara orelor obișnuite oferă nu doar o vizită, ci o veritabilă călătorie culturală într-unul dintre cele mai prețioase locuri ale Iașului. Lumina blândă a serii conferă un plus de magie acestor săli emblematice, transformând fiecare pas într-o incursiune elegantă în istoria și patrimoniul Moldovei.

Maura ANGHEL