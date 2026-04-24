O mașină a căzut în gol de pe pasarela Bucium, după impactul cu un camion. O persoană a decedat

În urma unui apel de urgență prin 112, liniștea municipiului Iași a fost spulberată de un scenariu rutier cu potențial dramatic, desfășurat în zona Pasarelei Bucium, unde un accident violent a declanșat o mobilizare masivă a forțelor de intervenție.

Potrivit primelor informații, un autoturism și un autocamion TIT au fost implicate într-o coliziune puternică, impactul fiind suficient de sever încât să provoace pierderea controlului asupra autoturismului. Într-o fracțiune de secundă, mașina a părăsit carosabilul și s-a prăbușit de pe pasarelă, transformând o simplă deplasare într-un incident de o gravitate extremă.

La fața locului, imaginea este una a unei intervenții în regim de urgență totală. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași a mobilizat rapid forțe impresionante: trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă, dar și un echipaj de prim ajutor calificat. În sprijin au fost direcționate și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, într-o desfășurare de forțe care indică gravitatea situației.

O femeie de 50 de ani a rămas încarcerată în mașină. Victima, în stop cardiorespirator în urma traumatismului, a decedat. Trupul neînsuflețit a fost ridicat de reprezentanții serviciilor medico legale. Șoferul TIR-ului a fost condus la IML Iași pentru a i se preleva probe biologice. „Din verificările efectuate, a rezultat faptul că o femeie, de 52 de ani, în timp ce conducea autoturismul pe podul Bucium, din municipiul Iași, nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers, moment în care ar fi fost acroșată de un autocamion, condus de un bărbat, de 59 de ani. În urma impactului, autoturismul ar fi părăsit sensul de mers, moment în care ar fi căzut de pe pod. În urma manevrelor de resuscitare, echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul femeii de 52 de ani. Șoferul de 59 de ani a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Iași..

Traficul în zonă este puternic afectat, Autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs coliziunea și mecanismul care a dus la prăbușirea autoturismului de pe pasarelă.