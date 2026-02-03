FOTO - Autostrada A7: până la finalul verii, Moldova ar putea primi un cadou istoric
FOTO - Esplanadă nouă în inima Iașului: transformare de 30 de milioane de lei
Efectl nocebo. Boala imaginară care doare cu adevărat
Iașul, capitala chiriilor „fulger”
Virozele au îmbogățit farmaciile. Aproape 30.000 de ieșeni au fost bolnavi în această iarnă
Prinși în capcana mâncării ieftine, ieșenii înghit aditivi pe post de hrană
ANAF va sta cu ochii pe ieșenii care își împrumută rudele cu bani
Pericol pe șoselele din Iași: Poliția oprește mașini „bombă” și șoferi inconștienți
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova O nouă companie aeriană aterizeză la Iași

O nouă companie aeriană aterizeză la Iași

O nouă companie aeriană aterizeză la Iași

Începând cu 29 mai 2026, pasagerii din regiune vor putea zbura direct către Istanbul, odată cu lansarea zborurilor operate de AJet - sub-brand al celebrului Turkish Airlines, prima companie aeriană care își anunță sosirea pe Aeroportul Iași în acest an.

Destinația? Aeroportul Istanbul Sabiha Gökçen, una dintre porțile principale către metropola situată pe două continente. Zborurile directe Iași (IAS) – Istanbul (SAW) și retur vor avea două frecvențe săptămânale, după următorul program: marți - plecare de la Istanbul Sabiha Gökçen la Iași, ora 14:55 (local), duminică - plecare de la Iași la Istanbul, ora 17:35 (local).

Biletele sunt deja disponibile, cu tarife începând de la 39 euro pe sens, o oportunitate de nerefuzat pentru cei care vor să profite de prețuri accesibile și confort modern.

„Fiind cea mai tânără companie aeriană din Turcia, ne extindem constant rețeaua internațională. Suntem încântați să includem în itinerarul nostru Bucureștiul și Iașul, orașe cu o semnificație istorică și culturală deosebită. Această rută va stimula turismul, comerțul și relațiile diplomatice dintre România și Turcia”, a declarat CEO-ul AJet, Kerem Sarp. Carmen DEACONU

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri