O nouă companie aeriană aterizeză la Iași

Începând cu 29 mai 2026, pasagerii din regiune vor putea zbura direct către Istanbul, odată cu lansarea zborurilor operate de AJet - sub-brand al celebrului Turkish Airlines, prima companie aeriană care își anunță sosirea pe Aeroportul Iași în acest an.

Destinația? Aeroportul Istanbul Sabiha Gökçen, una dintre porțile principale către metropola situată pe două continente. Zborurile directe Iași (IAS) – Istanbul (SAW) și retur vor avea două frecvențe săptămânale, după următorul program: marți - plecare de la Istanbul Sabiha Gökçen la Iași, ora 14:55 (local), duminică - plecare de la Iași la Istanbul, ora 17:35 (local).

Biletele sunt deja disponibile, cu tarife începând de la 39 euro pe sens, o oportunitate de nerefuzat pentru cei care vor să profite de prețuri accesibile și confort modern.

„Fiind cea mai tânără companie aeriană din Turcia, ne extindem constant rețeaua internațională. Suntem încântați să includem în itinerarul nostru Bucureștiul și Iașul, orașe cu o semnificație istorică și culturală deosebită. Această rută va stimula turismul, comerțul și relațiile diplomatice dintre România și Turcia”, a declarat CEO-ul AJet, Kerem Sarp. Carmen DEACONU