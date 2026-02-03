O nouă companie aeriană aterizeză la Iași
Începând cu 29 mai 2026, pasagerii din regiune vor putea zbura direct către Istanbul, odată cu lansarea zborurilor operate de AJet - sub-brand al celebrului Turkish Airlines, prima companie aeriană care își anunță sosirea pe Aeroportul Iași în acest an.
Destinația? Aeroportul Istanbul Sabiha Gökçen, una dintre porțile principale către metropola situată pe două continente. Zborurile directe Iași (IAS) – Istanbul (SAW) și retur vor avea două frecvențe săptămânale, după următorul program: marți - plecare de la Istanbul Sabiha Gökçen la Iași, ora 14:55 (local), duminică - plecare de la Iași la Istanbul, ora 17:35 (local).
Biletele sunt deja disponibile, cu tarife începând de la 39 euro pe sens, o oportunitate de nerefuzat pentru cei care vor să profite de prețuri accesibile și confort modern.
„Fiind cea mai tânără companie aeriană din Turcia, ne extindem constant rețeaua internațională. Suntem încântați să includem în itinerarul nostru Bucureștiul și Iașul, orașe cu o semnificație istorică și culturală deosebită. Această rută va stimula turismul, comerțul și relațiile diplomatice dintre România și Turcia”, a declarat CEO-ul AJet, Kerem Sarp. Carmen DEACONU
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.
Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?
Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp 0752 266 264 si noi le facem cunoscute!