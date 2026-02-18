O nouă majorare a prețului carburanților, în Iași
Prețul carburanților a urcat din nou astăzi, 18 februarie, în benzinăriile ieșene.
La Iași, motorina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 8,07 lei/litru (în stația Socar de pe Splai Bahlui) și 8.16 lei/litru (în unele stații OMV și Mol), iar benzina standard costă între 7,76 lei/litru (stații Lukoil) și 7,87 lei/litru (stația OMV Târgu Frumos).
Prețurile variau ușor în județ, însă tendința este clar ascendentă.
Prețurile înregistrate astăzi în principalele stații din Iași:
8,07 lei/l motorină – 7,77 lei/l benzină - Socar (Str. Splai Bahlui)
8,08 – 7,76 - Lukoil (str. Morilor Splaiul Bahlui)
8,08 – 7,76 - Lukoil (str. Sf. Lazăr)
8,08 – 7,76 - Lukoil (sos. Păcurari)
8,08 – 7,76 - Lukoil (str. Calea Chișinăului)
8,08 – 7,76 - Lukoil (str. Socola)
8,08 – 7,77 - Lukoil Podu Iloaiei
8,08 – 7,78 - Lukoil Războieni
8,08 – 7,78 - Lukoil Târgu Frumos
8,09 – 7,79 - Petrom (B-dul Nicolae Iorga)
8,09 – 7,79 - Petrom (str. Colonel Langa)
8,09 – 7,79 - Petrom (Calea Chișinăului)
8,09 – 7,79 - Petrom (Sos. Păcurari)
8,09 – 7,81 - Petrom Târgu Frumos
8,09 - 7,81 – Petrom Scobinți
8,11 – 7,81 - Petrom (Sos. Sărărie)
8,11 – 7,81 - Petrom (str. Tabacului)
8,13 – 7,83 - Rompetrol (Str. Niceman)
8,14 – 7,85 - Rompetrol (B-dul. Primăverii)
8,14 – 7,83 - Rompetrol (Str. Bucium)
8,14 – 7,84 - Socar (Bd. Poitiers)
8,14 – 7,83 - Mol (Şoseaua Bucium)
8,14 – 7,83 - Mol (Str. Păcurari)
8,14 – 7,83 - Mol (Intersectia Silvestru-Pod de Piatră)
8,14 – 7,83 - Mol (sos Nicolina)
8,15 – 7,85 - OMV (Str. Păcurari)
8,15 – 7,85 - Rompetrol Pașcani
8,16 – 7,85 - OMV (Str. Nicolina)
8,16 – 7,85 - OMV (Sos. Bucium)
8,16 – 7,83 - Mol (Miroslava, șoseaua Industriilor)
8,16 – 7,87 - OMV Târgu Frumos.
Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară (top 5 orașe după număr de locuitori)
București - 7.73 – 8,05.96 - 3.84
Cluj Napoca - 7.69 - 7.99 - 3.94
Timișoara - 7.74 – 8,07 - 3.84
Iași - 7.76 – 8,07 - 3.99
Constanța - 7.76 – 8,05 - 3.97
