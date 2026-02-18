Atelierul de împunsături. La Iași, femeile adună pe pânză țesăturile vremii
Statul a trimis la Iași, luna trecută, doar 2.000 de lei pentru reintegrarea dependenților!
Pregătiri de grevă, la Academie
Indicii ROBOR s-au întors în noiembrie 2024
Peste 900 de ieșeni cu pneumonie, în câteva zile!
De la coasă la algoritm. În timp ce satele se golesc de țărani, dronele veghează holdele
Piața micro-apartamentelor a explodat la Iași
Iașul „fantomă”: peste 127.000 de locuințe goale în inima Moldovei
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova O nouă majorare a prețului carburanților, în Iași

O nouă majorare a prețului carburanților, în Iași

O nouă majorare a prețului carburanților, în Iași

Prețul carburanților a urcat din nou astăzi, 18 februarie, în benzinăriile ieșene.

La Iași, motorina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 8,07 lei/litru (în stația Socar de pe Splai Bahlui) și 8.16 lei/litru (în unele stații OMV și Mol), iar benzina standard costă între 7,76 lei/litru (stații Lukoil) și 7,87 lei/litru (stația OMV Târgu Frumos).

Prețurile variau ușor în județ, însă tendința este clar ascendentă.

Prețurile înregistrate astăzi în principalele stații din Iași:

8,07 lei/l motorină – 7,77 lei/l benzină - Socar (Str. Splai Bahlui)

8,08 – 7,76 - Lukoil (str. Morilor Splaiul Bahlui)

8,08 – 7,76 - Lukoil (str. Sf. Lazăr)

8,08 – 7,76 - Lukoil (sos. Păcurari)

8,08 – 7,76 - Lukoil (str. Calea Chișinăului)

8,08 – 7,76 - Lukoil (str. Socola)

8,08 – 7,77 - Lukoil Podu Iloaiei

8,08 – 7,78 - Lukoil Războieni

8,08 – 7,78 - Lukoil Târgu Frumos

8,09 – 7,79 - Petrom (B-dul Nicolae Iorga)

8,09 – 7,79 - Petrom (str. Colonel Langa)

8,09 – 7,79 - Petrom (Calea Chișinăului)

8,09 – 7,79 - Petrom (Sos. Păcurari)

8,09 – 7,81 - Petrom Târgu Frumos

8,09 - 7,81 – Petrom Scobinți

8,11 – 7,81 - Petrom (Sos. Sărărie)

8,11 – 7,81 - Petrom (str. Tabacului)

8,13 – 7,83 - Rompetrol (Str. Niceman)

8,14 – 7,85 - Rompetrol (B-dul. Primăverii)

8,14 – 7,83 - Rompetrol (Str. Bucium)

8,14 – 7,84 - Socar (Bd. Poitiers)

8,14 – 7,83 - Mol (Şoseaua Bucium)

8,14 – 7,83 - Mol (Str. Păcurari)

8,14 – 7,83 - Mol (Intersectia Silvestru-Pod de Piatră)

8,14 – 7,83 - Mol (sos Nicolina)

8,15 – 7,85 - OMV (Str. Păcurari)

8,15 – 7,85 - Rompetrol Pașcani

8,16 – 7,85 - OMV (Str. Nicolina)

8,16 – 7,85 - OMV (Sos. Bucium)

8,16 – 7,83 - Mol (Miroslava, șoseaua Industriilor)

8,16 – 7,87 - OMV Târgu Frumos.

Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară (top 5 orașe după număr de locuitori)

București - 7.73 – 8,05.96 - 3.84

Cluj Napoca - 7.69 - 7.99 - 3.94

Timișoara - 7.74 – 8,07 - 3.84

Iași - 7.76 – 8,07 - 3.99

Constanța - 7.76 – 8,05 - 3.97

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri