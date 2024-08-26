O nouă premieră de teatru pentru copii, la Ateneu

Sâmbătă, 31 august 2024, de la ora 11:00 în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”, Ateneul Național din Iași în colaborare cu Art You School, va prezenta premiera spectacolului pentru copii Dorothy în lumea lui Oz. Regia este semnată de Diana Drăgușin și Iulian Lungu, adaptare text Denisa Cernat, Diana Drăgușin și Iulian Lungu.

Spectacolul pentru copii Dorothy în lumea lui Oz este a șasea premieră din anul acesta. Subiectul spectacolului este întoarcearea micuței Dorothy acasă. Ea va trece prin situații neașteptate, pe meleagul unui tărâm necunoscut, va trăi experiențe nemaipomenite și se va întâlni cu personaje neînchipuite.

„În această goană continuă după mai mult, uneori uităm să ne oprim și să apreciem ceea ce avem deja. Expresia de multe ori nu știm ce avem până nu pierdem e de o profundă înțelepciune și are o mare însemnătate pentru spectacolul – Dorothy în ţara lui Oz. Vă invităm să descoperim împreună dacă Dorothy va reuși să se întoarcă acasă și să-și îndeplinească dorințele”, a declarat Diana Drăgușin.

Din distribuția spectacolului fac parte: Anais Cihodaru, Alexia Ciobanu, Maria Ciobanu, Ilinca Ilașcu, Andrei Istrate, Robert Istrate, Ecaterina Macovei, Sofia Roșu, Anton Tănase, Eduard Tănase, Maria Chiriac, Maria Ursache, Mara Voroneanu.

Maura ANGHEL

